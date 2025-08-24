6월부터 철강관세 25→50% ‘영향’…韓, 수출단가 낮춰 대응 日, US스틸 인수효과 ‘주목’…407종 파생상품에도 ‘50% 관세’ 우려↑

[헤럴드경제=서경원 기자] 미국의 ‘관세 폭탄’ 등 영향으로 지난달 한국의 대미 철강 수출이 작년 동기 대비 25% 넘게 급감한 것으로 나타났다.

미국이 수입 철강 제품에 부과하는 품목관세를 25%에서 50%로 올린 데 이어 최근 50% 관세 대상을 파생상품 407종으로 확대하면서 철강 업계는 물론 수출 업계 전반으로 관세 타격이 확산할 것이라는 우려가 커지고 있다.

24일 한국무역협회에 따르면 7월 한국의 대미 철강 수출액은 2억8341만달러로, 지난해 같은 기간(3억8255만달러)보다 25.9% 감소했다.

이 같은 감소 폭은 2023년 1월 이후 2년 6개월 만에 가장 큰 낙폭이다. 수출액 기준으로는 2021년 3월 이후 4년 4개월 만에 최저치를 기록했다.

물량 기준으로 보면 7월 대미 철강 수출은 19만4000t으로 작년 동월과 비교해 24.3% 줄었다. 이 같은 수출량은 2023년 1월(17만4000t) 이후 2년 6개월 만에 가장 적다.

미국 트럼프 행정부는 지난 3월 수입 철강·알루미늄 제품에 25%의 품목관세를 부과한 데 이어 6월부터는 50%로 인상해 관세 장벽을 크게 높인 바 있다.

한국의 대미 철강 수출량은 올해 1월 21만8000t, 2월 24만3000t, 3월 24만9000t, 4월 24만8000t, 5월 25만2000t, 6월 24만5000t 등으로 관세 부과 이후에도 뚜렷한 감소세는 나타나지 않았으나 7월 19만4천t으로 눈에 띄게 감소하며 1년 6개월 만에 처음 20만t 아래로 떨어졌다.

한아름 한국무역협회 수석연구원은 “미국이 철강 관세를 25% 부과한 데 이어 50%로 인상한 영향이 시차를 두고 나타나고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

한 수석연구원은 “한국 철강 업계는 미국의 25% 관세 부과에도 미국 철강 업계가 국내 가격을 인상하면서 큰 타격을 받지는 않았는데, 관세가 50%로 인상된 뒤에는 부담이 커져 어려움을 겪는 것으로 보인다”고 덧붙였다.

국내 철강 업계가 관세 부담을 줄이기 위해 단가를 낮춰 수출 물량을 유지하고 있다는 분석도 나온다.

한국의 대미 철강 수출 단가는 2022년 톤(t)당 1915달러에서 2023년 1651달러, 2024년 1476달러로 매년 낮아지는 추세를 보였는데, 올해는 7월까지 1396달러로 더 낮아졌다. 특히 지난 6월에는 1269달러까지 뚝 떨어진 것으로 나타났다.

업계에서는 내년부터 일본제철의 미국 US스틸 인수 효과가 본격적으로 나타나면서 한국산 철강이 미국 시장에서 설 자리가 더 좁아지는 것 아니냐는 우려도 있다.

일본제철은 US스틸 인수를 추진하며 자사의 고급 판재 기술력과 US스틸의 현지 생산·유통망을 결합해 고율의 관세 장벽을 정면 돌파한다는 전략을 세웠다.

한국 철강 1·2위 업체인 포스코와 현대제철도 미국 루이지애나주에 일관제철소를 건설하는 등 관세 대응에 나섰으나 상업 생산 개시 목표 시점이 2029년이어서 향후 4∼5년은 수출·관세 대응에 나서야 하는 상황이다.

여기에 미국이 지난 18일부터 50% 품목관세 적용 범위를 407종의 파생상품으로 확대하면서 대미 수출이 전반적으로 위축될 것이라는 우려도 나온다.

미국 상무부는 지난 18일부터 냉장고, 변압기, 트랙터, 엘리베이터, 전선·케이블 등 철강·알루미늄이 들어가는 제품에 대해 철강·알루미늄 함량분에 대해 50% 관세를 매기고 있다. 이 함량을 제외한 부분에 대해서는 국가별 상호관세율을 적용한다. 한국의 상호관세율은 15%로 협의가 이뤄진 바 있다.

특히 이번 파생상품 관세 적용 확대는 미 상무부가 지난 5월 자국 업계의 파생상품 추가 신청을 받은 것을 거의 그대로 반영한 것으로 나타나 추후 추가 신청을 통해 50% 관세 대상이 더 늘어날 가능성도 있다.

산업통상자원부 관계자는 “미 상무부가 파생상품 추가 지침에 따라 다음 달에도 자국 업계의 요청을 받아 50% 품목관세 대상이 되는 철강·알루미늄 파생상품을 지속적으로 확대해 나갈 것으로 보인다”며 “수출 기업 피해를 최소화하기 위한 지원과 컨설팅을 강화하겠다”고 말했다.