이씨 아내, 웰바이오텍에 2023년 7월 투자 당시 한국거래소, 웰바이오텍 ‘투자경고 종목’ 지정 尹 G7 참석한 2023년 5월 ‘투자주의 종목’ 지정도

[헤럴드경제=박지영·이용경 기자] 김건희 특검팀(민중기 특별검사)이 강제수사에 착수한 웰바이오텍이 2017년 이일준 삼부토건 회장이 인수한 이후 6년간 한국거래소의 투자주의·경고 종목으로 수십 차례 지정된 것으로 나타났다. 특히 김건희씨의 계좌를 관리했던 이종호씨의 아내가 웰바이오텍을 거래했던 2023년 7월, 웰바이오텍은 투자경고 종목으로 지정됐던 것으로 확인됐다.

23일 신장식 조국혁신당 의원실이 한국거래소로부터 제출받은 ‘2017년 이후 웰바이오텍 관련 시장경보’ 현황에 따르면, 웰바이오텍은 2017년 이후 투자주의 종목으로는 17번, 투자경고 종목으로는 2번 지정된 것으로 드러났다. 한국거래소는 ▷투기적이거나 ▷불공정거래 개연성이 있거나 ▷주가가 비정상적으로 급등한 종목 등에 시장 경보제도를 운영하고 있다. 투자주의 종목에서 투자경고 종목, 투자위험 종목 순으로 경고가 세진다.

웰바이오텍은 2023년 5~7월 주가 조작 의혹을 받고 있는 삼부토건 등과 함께 우크라이나 재건주로 묶였던 회사다. 웰바이오텍은 삼부토건과 더불어 우크라이나 재건 포럼에 참석한 이후 같은 해 6~8월 여러 차례에 걸쳐 전환사채(CB) 주식전환을 추진, 이 과정에서 400억원에 가까운 시세 차익을 거둔 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

한국거래소가 제출한 자료에 따르면, 웰바이오텍은 해당 기간 수차례 투자주의·경고 종목으로 지정된 것으로 확인됐다. ▷2023년 5월 15일(투자주의 종목) ▷2023년 7월 13일(투자주의 종목) ▷2023년 7월 14일(투자경고 종목) ▷2023년 8월 2일(투자주의 종목) 등이다. 같은 기간 웰바이오텍은 전환사채(CB)를 대규모로 매각했다. 2023년 4월(30억원), 6월(10억원), 7월(150억원) 등 총 190억원에 달한다.

최근 채 상병 특검팀(이명현 특별검사가)이 포착한 김건희씨 계좌 관리인으로 불린 이종호 블랙펄인베스트 전 대표의 아내가 웰바이오텍 주식 거래로 2000만원의 이득을 본 시점도 2023년 7월로, 웰바이오텍이 투자주의·경고 종목으로 지정됐을 시기와 겹친다. 당시 웰바이오텍은 2023년 5월엔 우크라이나 재건 포럼 참가를, 7월에는 “한국기업 중 최초로 짐바브웨 정부로부터 리튬 원광 수출 최종 허가를 받았다”며 홍보한 바 있다.

아울러 투자주의 종목으로 지정된 2023년 5월은 윤석열 전 대통령이 ‘핵심광물’을 띄운 시기와도 일치한다. 당시 윤 전 대통령은 일본 히로시마에서 열린 G7 정상회의에 참관국으로 참여해 G7 경제성과 3대 키워드 중 하나로 핵심 광물을 언급한 바 있다. 특정계좌 매매 관여 과다종목으로 투자주의 종목으로 지정된 5월 15일은 윤 전 대통령 출국 일주일 전이기도 했다.

이렇듯 투자주의·경고 종목으로 수십 차례 지정됐지만, 금융당국은 웰바이오텍에 대한 수사를 제대로 했는지에 대해 침묵하고 있다. 지난 3월 국회 정무위원회에서 이복현 전 금융감독원장은 웰바이오텍 조사 여부에 대해 “공개된 자리에서 말하기 어렵다”고 답했다.

앞서 김건희 특검팀은 웰바이오텍에 대한 강제수사에 나섰다. 특검팀은 21일 언론 공지를 통해 “이날 오전 우크라이나 재건사업을 이용한 주가조작 등 사건과 관련해 웰바이오텍과 관계사인 코스피 상장사 아센디오, 피의자 주거지 등 10곳에 대한 압수수색에 착수했다”고 밝혔다. 최근 특검팀은 웰바이오텍 전담 수사팀을 꾸려 검찰과 경찰로부터 관련 사건 자료를 넘겨받기도 했다.

신장식 조국혁신당 의원은 “웰바이오텍 투자자들은 전환사채로 이익을 봤고 김건희 여사가 무기명으로 수익을 빼돌린 것이 아니냐는 의혹 제기를 수차례 했다”며 “굉장히 많은 투자주의 종목 지정, 심지어 투자경고 종목 지정까지 있었지만 이상거래심리 진행 여부에 대해서 한국거래소는 입을 닫고 있다”고 지적했다.

이어 “한국거래소의 시장경보제도가 불공정거래를 사전 예방하는 효과가 있는 것인지 점검이 필요하다”며 “금융당국이 웰바이오텍에 대한 수사를 제대로 했는지 확인하기 위해 이상거래 심리 결과 또한 김건희 특검에서 살펴봐야 한다”라고 지적했다.