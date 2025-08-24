한화솔루션·OCI홀딩스, 금년 프로젝트 법인 아홉 곳 새로 설립 태양광·ESS 프로젝트…미국·유럽서 입지 넓혀 ‘反태양광’ 트럼프 기조에도 美 생산시설 투자 확대

[헤럴드경제=박혜원 기자] 국내 태양광 빅2(한화솔루션·OCI홀딩스)가 양사가 올해 상반기에만 미국과 유럽에서 9개의 새로운 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 새롭게 시작한 것으로 나타났다. 본업인 소재부품 생산 외에 발전시설 사업에서도 현지 입지를 키우는 모습이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 “태양광은 사기”라고 발언하는 등 부정적인 기조를 고수하고 있지만, 양사는 인공지능(AI)발 전력 수요는 앞으로도 계속될 것으로 전망하고 있다.

24일 각 사 반기보고서에 따르면 OCI홀딩스는 올해 현재까지 미국에서 태양광 및 ESS 발전시설 관련 각각 2개, 총 4개 프로젝트에 대한 법인을 설립했다. 해당 법인들은 모두 OCI홀딩스 자회사 OCI에너지가 진행 중인 총 5.9기가와트(GW) 규모의 텍사스 내 20개 발전시설 프로젝트에 속한다.

OCI홀딩스가 소유하고 있는 발전시설 관련 법인, 즉 진행 중인 프로젝트는 꾸준히 늘어나는 추세다. 2022년 말까지만 해도 33곳에 불과했던 OCI홀딩스 발전시설 법인은 2023년 44곳, 2024년 67곳, 2025년 상반기 현재 74곳으로 증가했다.

한화솔루션의 경우 미국을 비롯, 유럽 기반도 확대하고 있다. 한화솔루션은 올해 미국 2곳, 독일 2곳, 이탈리아 1곳으로 총 5개 태양광 발전시설 프로젝트를 설립했다. 지분 참여 방식으로 이름을 올린 태양광 프로젝트는 13곳이다. 이를 포함, 한화솔루션이 상반기 기준 보유하고 있는 발전시설 프로젝트 관련 법인은 300여 곳에 달했다.

이같은 추세는 AI 산업 성장에 따라 예고된 수 년간의 대규모 전력 수요에 기반하고 있다. 빅테크 기업들이 데이터센터 건설 프로젝트를 경쟁적으로 추진하면서, 이를 가동시킬 전력 생산 수요도 함께 늘어나고 있기 때문이다.

특히 미국은 태양광 발전시설에 필수적인 풍부한 일조량과 평야를 갖추고 있어 태양광 에너지 인기가 더욱 높다. 업계 관계자는 “미국 현지에선 아직까지 태양광이 가장 저렴한 에너지원으로 꼽히고 있다”고 설명했다. 국가에너지종합정보시스템은 내년 태양광 균등화발전단가(LCOE)는 키로와트시(kWh)당 103.6원, 2028년에는 100.4원으로 전망했다.

양사는 본업인 태양광 부품 및 소재 생산에도 속도를 내고 있다. 재생에너지에 부정적인 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 양사는 미국 현지 생산 시설 투자를 더욱 확대했다. 한화솔루션은 3조원을 들여 미국 조지아주에 태양광 통합단지 솔라허브를 구축하고 있다. 잉곳, 웨이퍼, 셀 모듈을 각각 3.3GW를 생산하는 시설로, 완공한다면 조지아주 최대 규모 생산 시설이 될 전망이다. 올해 완공, 하반기 양산 시작이 목표다.

OCI홀딩스는 올해 2억6500만달러를 투자해 태양광사업 자회사인 미션솔라에너지(MSE) 부지에 태양광 셀 생산 공장을 짓고 있다. 본격적인 생산 시점은 내년 상반기로, 연 생산능력(CAPA)은 2GW다. OCI홀딩스 측은 당시 “트럼프 대통령 당선으로 시장 환경이 불확실해지면서 미국 시장 경쟁력을 확보하고자 내린 결정”이라고 밝혔다.