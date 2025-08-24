1개월 후 1200억 CB 전환권 시작 2분기 발주 물량 이연되며 외형 축소 전환가 밑도는 주가, 증권가 목표가는 1만원

[헤럴드경제=심아란 기자] 아디다스 신발 위탁개발생산(ODM) 업체 화승엔터프라이즈의 주가 향방에 관심이 쏠리고 있다. 재무적투자자(FI)가 보유 중인 영구 전환사채(CB)의 주식 전환기일이 도래하면서다. FI가 장기간 투자 중인 가운데 화승엔터프라이즈가 어닝쇼크를 극복하고 주가 반등 모멘텀을 만들지 주목되고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 전일 화승엔터프라이즈 종가는 7160원이다. 지난해 경영실적 개선에 성공하면서 연초 주가가 1만2000원까지 올랐던 점과 비교하면 40% 하락했다. 올 2분기 어닝쇼크를 기록한 점이 주가에 반영됐다는 분석이다. 당초 예정돼 있던 아디다스 주문이 베트남 관세 이슈로 3분기로 지연된 탓이다. 이로 인해 외형은 축소되고 공정 가동에 따른 비용 부담이 커지며 영업이익이 감소했다.

화승엔터프라이즈는 올 2분기 연결기준 매출액은 3870억원, 영업이익 93억원으로 전년 동기 대비 각각 약 1%, 51%씩 하락했다. 증권 업계에서는 매출 이연이 일회성 이벤트일 경우 주가 상승 여력이 있다고 판단하며 3분기 중 추가 물량 지연 여부에 주목하고 있다.

주가 방향성에 FI의 투자금 회수 시점도 좌우될 예정이다. 앞서 화승엔터프라이즈는 지난해 9월 NH투자증권 PE를 상대로 1200억원 규모 CB를 발행했다. 총 3회차로 나뉘어 발행됐으며 NH PE는 블라인드 펀드와 우리프라이빗에쿼티와 공동 운용하는 펀드를 활용해 인수했다.

해당 CB는 오는 9월 말부터 주식으로 전환이 가능하다. 다만 일부 CB는 리픽싱(가격 조정)을 거쳤으나 여전히 전환권 가치가 회복되지 않고 있다. CB의 전환가액은 각각 8028원, 7813원으로 시가(7160원)을 상회하고 있다.

NH PE의 투자 기간은 이미 5년을 경과했다. 2020년 3월에도 500억원의 영구 CB를 인수한 바 있다. 기존 투자에서 수익을 거두지 못하자 지난해 신규 CB를 인수하는 방식으로 재투자한 상태다. 화승엔터프라이즈의 실적 저하 요소였던 팬데믹에 따른 공장 셧다운, 아디다스 이미지 훼손 등의 문제가 해소되면서 실적 개선 가능성에 베팅했다.

CB 비중은 화승엔터프라이즈 주가의 하방 압력을 키우는 요소이기도 하다. 신주가 발행될 경우 시장 내 유통량 증가에 따른 단기적 주가 변동성에 노출되기 때문이다. 물론 주가 상승에 따라 FI가 CB를 주식으로 전환해 차익 실현에 성공할 경우 화승엔터프라이즈의 채무 상환 부담이 사라지는 점은 장기적으로 기업가치에 긍정적이다.

증권가에서는 화승엔터프라이즈 어닝쇼크 이후 목표주가를 하향 조정해 1만원으로 제시한 상태다. 시가 대비 40% 상승 여력은 갖췄다고 보고 있다. 이혜인 삼성증권 연구원은 “단기적으로는 하반기 관세로 인한 변동성 확대가 불가피하다”면서 “다만 낮은 주가 수준, 3분기 이연 물량 반영과 아디다스 매출 성장에 따른 실적 개선이 기대된다”라고 평가했다.

화승엔터프라이즈는 화승인더스트리 자회사로 2015년 11월 설립됐다. 아디다스에서 주문 받은 제품을 생산해 모회사에 판매하는 게 핵심 사업이다. 동시에 동남아 시장을 중심으로 제품 유통도 주력한다. NH PE는 화승엔터프라이즈의 자회사 대영섬유에도 300억원을 투자한 상태다. 대영섬유는 나이키 등 글로벌 스포츠 브랜드 제품 OEM을 펼치고 있다.