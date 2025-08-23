한국갤럽 조사 결과

경제 위해 가장 중요한 나라 질문에

미국 70%…지난해보다 15%p ↑

중국은 21%…1년새 14%p 하락해

‘평화 위해 가장 중요한 나라’ 美 76%

도널드 트럼프 미국 대통령. [연합]
[헤럴드경제=안대용 기자] 대한민국 경제를 위한 주요국으로 미국을 꼽은 비율이 70%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다. 한반도 평화를 위한 주요국으로 미국을 꼽은 비율도 76%로 집계됐다. 안보는 미국과 협력하고, 경제는 중국과 협력한다는 이른바 ‘안미경중’(安美經中)이 주요 외교전략으로 통해왔는데, 이번 여론조사에선 ‘안미경미’ 선호가 두드러지는 응답이 나왔다.

[한국갤럽 제공]
한국갤럽이 22일 발표한 조사 결과에 따르면 ‘우리나라 경제를 위해 어느 나라와의 관계가 가장 중요하다고 보는지’에 관한 질문(미국·중국·일본·러시아, 항목 로테이션)에 미국이 70%로 가장 높은 응답 비율을 나타냈다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 미국에 이어 중국 21%, 일본 2%, 러시아 1%로 조사됐다. 5%는 의견을 유보했다. 이번 조사는 한국갤럽이 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 실시한 조사 결과다.

[한국갤럽 제공]
한국갤럽은 “작년 6월 대비 미국이 15%포인트(p) 증가, 중국은 14%p 감소해 경제 면에서도 미국으로의 쏠림이 뚜렷해졌다”며 “이는 트럼프 미국 대통령 취임 후 보호무역 기조 강화, 고율 관세 등에 따른 인식 변화로 보인다”고 분석했다.

실제 같은 질문에 대한 지난해 6월 조사 당시 미국은 55%, 중국은 35%를 나타냈었다. 2023년 6월 조사에선 미국 51%, 중국 39%였고 2022년 8월 조사에선 미국 52%, 중국 37%였다.

[한국갤럽 제공]
‘한반도 평화를 위해 우리 주변국(미·중·일·러, 국가명 로테이션) 중에서 어느 나라와의 관계가 가장 중요하다고 보는지’에 관한 질문에서도 미국이 76%로 가장 높은 응답 비율을 기록했다. 중국 12%, 일본 3%, 러시아 1%였다.

한국갤럽은 “2015년부터 2017년까지 다섯 차례 조사에서는 미국 50%대, 중국 30%대였으나 2019년부터 미국으로 쏠림이 강해졌고 이번에는 양국 격차가 최대로 벌어졌다”고 설명했다.

[한국갤럽 제공]
이날 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 15.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


