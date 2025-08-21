[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사가 구속된 후 세 번째 민중기 특별검사팀 조사가 약 4시간 만에 종료됐다.
21일 특검은 김 여사에 대한 조사가 오후 6시 24분에 끝났다고 밝혔다. 김 여사는 서울 광화문에 마련된 특검 사무실에서 오후 2시 12분부터 조사를 받았다.
특검은 김 여사를 23일 오전 10시 다시 불러 조사를 이어나갈 계획이다.
arin@heraldcorp.com
입력 2025-08-21 18:35:46 수정 2025-08-21 19:02:48
