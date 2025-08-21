法, 1심 이어 항소심서도 무죄 선고 “檢, 괴롭힐 목적으로 흠집내기 기소해” “위계 의한 심사 방해로 보기 어려워” 김남국 “실명 계좌 이용한 적법한 투자”

[헤럴드경제=안효정 기자] 거액의 가상자산(코인) 보유 사실을 숨기기 위해 국회에 허위 재산 신고를 한 혐의로 재판에 넘겨진 김남국 대통령실 디지털소통비서관 및 전 더불어민주당 의원이 2심에서도 무죄를 선고받았다.

서울남부지법 형사항소3-1부(임선지 조규설 유환우 부장판사)는 21일 위계공무집행방해 혐의로 기소된 김 비서관에 대해 1심과 같이 무죄를 선고했다.

재판부는 “공직자윤리법상 등록 대상 재산이 아니었던 가상 자산 투자 처분 과정을 생략한 행위가 등록 대상 재산을 거짓으로 신고했다고는 볼 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “피고인의 행위가 바람직한 것은 아니라고 하더라도 위계로 공직자윤리위원회의 심사 업무를 방해했다고 보이지는 않는다”고 덧붙였다.

김 비서관은 2021년과 2022년 국회의원 재산 신고를 앞두고 코인 계정 예치금 일부를 은행 예금 계좌로 옮겨 재산 총액을 맞춘 뒤 나머지 예치금을 코인으로 바꿔 공직자윤리위 재산변동내역 심사 업무를 방해한 혐의로 지난해 8월 기소됐다.

검찰은 김 비서관이 2022년 2월 전년도 재산변동내역 신고 과정에서 코인 예치금이 99억원에 달하자 이를 숨기려 범행한 것으로 보고 재판에 넘겼다.

지난 2월 1심 재판부는 “공소 사실이 기재된 당시 가상 자산은 (재산 신고 등록) 대상이 아니라 등록할 의무가 있다고 보기 어렵다”며 김 전 의원에게 무죄를 선고한 바 있다.

김 비서관은 이날 무죄를 선고받은 뒤 “애초에 실명 계좌를 이용한 적법한 투자였음에도 불구하고 검찰이 아무런 의혹 기초 사실 하나 없이 미공개 정보 의혹, 뇌물 자금 세탁 등 갖가지 의혹을 제기했다”며 “무죄가 나오든지 말든지 괴롭히겠다는 목적으로 흠집 내기 기소를 했다는 생각이 든다”고 했다.

이어 “검찰권은 국민을 위해 봉사하라고 부여된 공적 권한”이라며 “죄가 없는 데도 있는 것처럼 만들고 왜곡된 분위기를 근거 삼아 결과와 상관없는 기소를 하는 것은 우리 사회의 정의를 해치는 폭력일 뿐”이라고 말했다.