기관 2000억원 순매수…방산·원전 반등 환율 1398원…‘1400원’선 아슬아슬 SK하이닉스 25만원선 무너져

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 21일 전날 미국 증시 부진에도 불구하고 나흘만에 반등했다. 이날 코스피는 전장보다 11.65포인트(0.37%) 오른 3141.74에 거래를 마쳤다. 지수는 3140.71에서 출발해 장중 3166.54까지 오르기도 했으나 상승폭을 일부 반납했다.

미국 기술주 약세와 금리 인하 기대 약화에도 저가매수 심리가 유입되며 최근 낙폭이 컸던 원전·방산주가 동반 반등했다. 유가증권시장에서 기관은 2282억원 순매수했고, 개인과 외국인은 각각 2590억원, 837억원 순매도했다. 코스피200선물시장에서는 외국인이 2914억원 매수 우위를 기록했다. 오후 3시 30분 기준 원/달러 환율은 전날과 같은 1398.4원이었다.

간밤 뉴욕증시는 AI 산업 거품론과 잭슨홀 미팅을 앞둔 경계감 속에 하락했다. 공개된 7월 FOMC 의사록이 다소 매파적으로 해석되며 금리 인하 기대가 낮아진 것도 부담으로 작용했다. 다만 국내 증시는 원전·방산·조선 등 주도 업종의 반등에 힘입어 상승 전환했다.

원전 관련주가 급등했다. 한국전력은 2.40% 올랐고, 두산에너빌리티는 7.14% 상승했다. 현대건설은 3.91% 올랐으며, 한전KPS는 7.69%, 한전기술은 15.29% 급등했다. 한신기계는 5.98%, 우리기술은 3.27% 올랐다.

방산주도 동반 강세를 보였다. 한화에어로스페이스가 2.21% 오르며 마감했고, 현대로템은 1.82%, LIG넥스원은 4.10% 상승했다. 한화시스템은 3.76% 올랐고, SNT다이내믹스는 3.05%, 풍산은 1.31% 상승했다.

삼성전자는 엔비디아에 보낸 HBM4(6세대 고대역폭메모리) 샘플 합격 보도에 힘입어 0.14% 오른 7만600원에 마감했다. 반면 SK하이닉스는 미국 기술주 약세 여파로 4.11% 하락, 24만5000원으로 내려앉았다. 종가 기준 25만원 선이 무너진 것은 6월 19일(24만6000원) 이후 한 달여 만이다.

시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션이 1.32% 내렸고, 삼성바이오로직스는 0.20% 하락했다. 반면 현대차는 0.45%, HD현대중공업은 4.77%, KB금융은 0.18% 올랐다. 업종별로는 화학(1.29%), 전기·가스(2.22%), 건설(3.69%), 보험(2.76%)이 상승했고 제약(-0.22%), 전기·전자(-0.88%), 통신(-0.54%)은 약세였다.

대신증권 이경민 연구원은 “원전, 방산, 조선 등 최근 조정을 이끌었던 주도주가 반등하면서 지수 회복을 견인했다”며 “특히 다음 주 예정된 대통령 방미 일정에서 관련 산업 이슈가 다뤄질 가능성이 커 기대와 경계가 교차하는 가운데 저가매수 심리가 유입됐다”고 설명했다.

코스닥지수는 0.05% 내린 777.24에 마감했다. 장 초반 오름세를 보였으나 오후 들어 약세 전환하며 박스권 흐름으로 마쳤다. 코스닥에서는 외국인과 기관이 각각 680억원, 854억원을 순매도했고, 개인은 1623억원 순매수했다.

종목별로는 펩트론이 3.22%, 파마리서치가 4.13% 상승했다. 반면 알테오젠은 3.68% 하락했고, 에코프로비엠은 0.31%, 에코프로는 1.45% 떨어졌다.

이날 유가증권시장 거래대금은 10조6924억원, 코스닥은 4조6133억원이었다. 대체거래소 넥스트레이드에서는 프리마켓과 정규마켓을 합쳐 5조7878억원이 거래됐다.