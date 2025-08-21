[헤럴드경제=한지숙 기자] 김건희 여사 측은 신평 변호사가 소셜미디어(SNS)와 라디오 인터뷰 등을 통해 구속 수감된 김 여사와 접견하며 나눈 대화 내용을 공개한 데 대해 “무단 접견해 민감한 사건 발언 행위를 쏟아내고 있다”며 “상식적으로 납득하기 어렵다”고 반박했다.

21일 김 여사 측 유정화 변호사는 입장문을 내고 “사건 당사자의 권익을 심각하게 훼손하고 재판에도 돌이킬 수 없는 악영향을 끼칠 수 있는 위험한 언동”이라고 신 변호사의 언행을 비판했다.

신 변호사는 김 여사로부터 선임된 변호인이 아닌데도 특정 기자의 요청에 따라 김 여사를 ‘떠보기 위해’ 접견했다는 게 유 변호사의 설명이다.

유 변호사는 “신 변호사는 접견 신청을 ‘대통령이 보낸 사람’으로 오인하게 해 승낙을 받아냈다”면서 “이같은 사실을 알았다면 접견 승낙이 이뤄지지 않았을 것으로, 이는 접견 절차를 악용한 기망적 행위이며, 변호사라는 직함을 가진 자가 해서는 안 될 행동”이라고 지적했다.

김 여사가 “한동훈 전 국민의힘 대표가 배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것”이라고 말했다는 신 변호사의 주장에 대해서도 “김 여사의 입에서 나온 것이 아님이 확인됐다”고 밝혔다.

유 변호사는 “신 변호사가 주도적으로 특정 기자와 결탁해 김 여사를 떠본 뒤 이를 밖으로 흘려 본인의 의견까지 합쳐 전파하는 것은 명맥한 여론 조작이자 언론플레이”라고 주장했다.

이어 “만약 진정으로 김 여사를 위한다면 언론 앞에서 관계를 과시하고 자기 존재감을 드러내는 대신, 최소한의 절제와 신중함을 보였어야 한다”면서 “신 변호사는 오히려 본인의 정치적 견해와 상상을 덧씌워, 마치 그것이 김 여사의 발언인 양 왜곡해 전달하는 불순한 행태를 이어가고 있다”라고 날을 세웠다.

유 변호사는 “김 여사는 현재 건강이 극도로 쇠약해져 있어 장시간 대화를 이어가는 것조차 어려운 상황”이라며 “신 변호사의 행위는 단순한 부적절을 넘어, 법조인의 본분을 망각한 심각한 일탈이자 비윤리적 행위”라고 비판했다.

신 변호사는 전날 자신의 SNS에 글을 올려 서울 구로구 남부구치소를 찾아 김 여사를 접견하게 된 경위, 접견해 나눈 대화 내용 중 일부를 적었다. 글에 따르면 진보진영에 속하는 “탐사보도 전문기자”가 중국에 머무르고 있던 신 변호사에게 전화를 걸어 김 여사와의 접견을 촉구했고, 이에 신 변호사는 귀국 직후 김 여사를 만나고 왔다. 이 자리에서 김 여사는 “내가 죽어야 남편이 살 길이 열리지 않을까요”라고 묻고, “한동훈이 어쩌면 그럴 수 있었겠느냐”고 한탄했다고 신 변호사는 전했다. 이어 여러 매체와의 인터뷰에서 김 여사가 “서희건설이 정권과 짜고 우리를 죽이려 한다”, “이재명 대통령의 장점이 뭐냐” 등의 발언을 했다고 주장했다.