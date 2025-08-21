정유시설 방호 및 안정적 유류 지원

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] GS칼텍스(대표 허세홍 사장)는 합동참모본부(이하 합참)와 함께 2025 을지훈련(UFS; Ulchi Freedom Shield)의 일환으로 지난 20,21일 이틀 간 공장 내에서 ‘민관군 통합 유류인수 및 분배 훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련은 합참이 주관하고, 전시 상황에서 우리 군에 유류를 안정적으로 공급하기 위한 민·관·군 협력 체계를 점검하고 강화하는 데 중점을 뒀다.

특히, 합참과 GS칼텍스는 전쟁의 승패를 좌우하는 핵심 요소 중 하나인 유류 보급 등 군수 지원의 중요성에 대한 공감대를 바탕으로 이번 훈련을 준비했다.

적시 군수 지원은 현대전의 승패에 결정적인 역할을 하며, 특히 유류는 전투의 지속성을 유지하는 데 가장 중요하다.

군은 평시 군 저장 시설과 각 지역의 저유 시설에 유류를 저장하고 있으며, 전시에는 군 인수반이 직접 정유사로부터 유류를 인수해 유조차, 유조선, 유조화차 등 다양한 수단을 활용해 전투부대로 공급하게 된다.

훈련을 주관한 문우범 합참 수송물자과장(공군 대령)은 “이번 훈련은 다양한 작전환경에서 유류인수 및 수송 능력을 확인하고, 민관군의 협업을 통해 충무계획의 실효성을 검증하여 발전 방향을 모색할 수 있는 기회였다”고 강조했다.

지에스칼텍스 측은 군 인수반의 사무소 설치 지원 및 군이 직접 유류를 출하할 수 있도록 시스템을 인계하는 등 전시 체제로 신속하게 전환하는 훈련을 도왔다.

군 인수반이 충무 계획에 기초해 산업동원 물량으로 반영된 각 군의 인수량을 확인하고 각 군 유조차를 통제해 배정된 유류를 지원지역으로 원활하게 후송할 수 있도록 했다.

김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “군과 함께 훈련에 적극 참여해 시스템 해킹이나 송유관 파괴 등 다양한 유형의 공격 발생시 신속히 복구하고, 생산공정을 정상화하는 능력을 확보하여 안정적인 유류공급 체계를 갖추고 있다”고 강조했다.