정의선 현대차그룹 회장, 美 매체 인터뷰서 솔직한 인터뷰 내용·車 시장 관통하는 메시지 선봬 카를 벤츠, 헨리 포드, 조르제토 주지아로에 ‘존경심’ 람보르기니 쿤타치·폭스바겐 골프는 ‘좋아하는 차’

[헤럴드경제=김성우 기자] “개인적으로 어떤 차를 좋아하시나요?”

정의선 현대자동차그룹 회장이 21일 미국 오토모티브 뉴스와 가진 인터뷰 내용이 화제가 되고 있다.

지난 18일 고 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장·정의선 회장 등 3대 경영진을 ‘100주년 기념상(Centennial Award)’ 수상자로 발표한 오토모티브 뉴스는 이날 정 회장과의 인터뷰를 통해 향후 완성차 시장의 발전상을 조명했다. 이 자리에서 정 회장의 완성차 업계에 대한 안목이 소개되면서, 좋아하는 차량과 앞선 선구자들에 대한 평가도 나왔다.

정 회장은 좋아하는 차를 묻는 질문에 우선 “포르쉐 911”이라면서 “후방 엔진 레이아웃과 지속적인 진화를 통해 911은 스포츠카 세그먼트에서 기술적· 감성적 기준점으로 자리 잡았다”라고 말했다. 이어서 “람보르기니 쿤타치는 쐐기형 실루엣과 시저 도어를 통해 슈퍼카의 미학을 재정의한 차량”이라면서 “폭스바겐 골프도 전 세계적으로 소형 해치백의 기준으로 인정받는 골프는 여러 세대에 걸쳐 실용성과 혁신 사이의 일관된 균형을 유지해온 차량”이라고 평가했다.

자동차 산업을 변화시킨 선구자를 꼽아달라는 질문에는 총 5명의 이름을 거론했다. 정 회장은 “ 내연기관으로 구동되는 세계 최초의 자동차를 개발해 모빌리티 산업의 시작을 알린 선구자인 카를 벤츠, 세계최초 하이브리드 자동차를 설계한 페르디난트 포르쉐, 컨베이어 벨트에 기반한 조립라인을 도입한 헨리 포드”라면서, 이어서 “디자인의 선지자로 기능성과 미학을 결합한 조르제토 주지아로, 장거리 주행이 가능한 전기차를 대중화하고 충전 인프라를 구축한 일론 머스크도 있다”라고 말했다.

가솔린차부터 하이브리드차, 전기차까지 이어지는 자동차 시장의 역사, 디자인과 레이싱, 생산라인 등 중요 요소에 대한 정 회장의 각별한 관심이 읽히는 대목이다. 정 회장이 언급한 인물과 모델들은 20세기 들어서 규모가 커진 완성차 시장의 역사에서 ‘혁신’을 가져왔던 모델이라는 점에서 더욱 그렇다.

이어서 정 회장은 “글로벌 환경은 빠르게 변화하고 있고, 현대자동차그룹은 이러한 변화에 잘 대처할 수 있는 위치에 있다”라면서 “현대차그룹의 가장 큰 강점 중 하나는 바로 민첩성인 만큼 우리는 글로벌 확장과 스마트한 현지화 전략을 통해 시장 상황에 유연하게 대응해 나갈 것”이라고 각오를 다졌다.

그리고는 “지난 25년간 모빌리티가 얼마나 많이 진화했는지를 생각해보면, 앞으로의 25년은 훨씬 더 큰 변화를 가져올 것이 분명하다”라면서 “혁신은 현대차그룹의 DNA에 내재되어 있는 만큼, 혁신은 우리의 성공을 이끌어온 핵심 요소였고, 앞으로도 우리가 계속 나아가고 진보할 수 있도록 이끌 것”이라고 덧붙였다.

실제 현대차그룹은 지난 25년 완성차 역사에서 빠르게 변화에 대응한 업체라는 평가를 받는다. 재빠르게 전동화 시장에 뛰어들면서 세계 최고수준의 주행가능거리와 품질을 갖춘 전동화 모델들을 선보였고, 미래 에너지로 여겨지는 수소시장과 로보틱스에도 과감한 투자를 아끼지 않고 있다. 정 회장도 부친인 정몽구 현대자동차그룹 명예회장과 함께 경영 일산에서 이런 변화를 주도해 왔다

정 회장은 세대 모빌리티 혁신의 핵심으로 SDV와 AI 융합을 제시했다. 그는 “고객 경험이 완전히 새롭게 바뀔 것”이라며, 차“‘마력(horsepower)’에서 ‘프로세싱 파워(processing power)’로 모빌리티 전환이 이뤄지는 시대로 진입하고 있다. 전동화가 파워트레인을 재정의했다면, 소프트웨어는 제품 개발과 차량 아키텍처부터 사용자 상호작용과 비즈니스 모델에 이르기까지 밸류 체인 전체를 재정의하고 있다”고 말했다.