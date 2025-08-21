유 시장, 21일 현장점검… 계획대로 차질없이 추진 당부 정일영 의원, “사업 지연은 행정력 무능의 극치”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제도시 워터프론트 사업 지연에 대한 비난의 여론이 일고 있는 가운데 유정복 인천광역시장이 현장점검을 통해 사업 지연에 대한 우려 해소에 나섰다.

유정복 인천시장은 21일 송도국제도시 워터프런트 1-2단계 건설현장을 방문해 사업 진행 상황을 점검했다.

이날 현장 방문은 유 시장의 공약사항인 송도 워터프런트 조성사업의 단계별 진행 상황을 직접 확인하고 사업 지연에 대한 우려를 해소하기 위해서다.

송도 워터프런트 조성사업은 인천경제자유구역의 핵심사업 중 하나로 총연장 21.17㎞ 구간의 ‘ㅁ’ 자형 수로를 조성하는 대규모 프로젝트이다.

총사업비 6900억원이 투입된다. 송도국제도시의 치수 안전성 확보, 수순환쳬계 구축에 따른 수질 개선, 친수 및 관광시설 등을 통해 시민이 일상에서 수변공간을 즐길 수 있는 최적의 환경을 조성하는 것이 목표이다.

이 사업은 오는 2030년까지 단계적으로 추진될 계획이다. 현재 워터프런트 1-2단계 구간은 총사업비 2522억원이 투입됐다.

6공구 호수와 아암호수를 연결하는 북측연결수로를 비롯해 수변 산책로 개설, 수문 1개 신설, 차도교 2개 및 보도교 2개 설치, 6공구·아암 유수지 준설공사가 2027년 준공을 목표로 진행 중이다.

유 시장은 “최우선으로 사업으로 삼아 계획대로 차질 없이 추진 되도록 만전을 기해 달라”고 당부했다.

또 최종 2단계 사업에 대해 “공유수면 매립을 통해 마리나 등 해양관광 기반시설을 조성할 예정이지만, 관련 행정절차에 어려움이 있는 만큼 해양수산부 등 관계기관과 협력해 속도감 있게 추진해 달라”고 덧붙였다.

그러나 최근 워터프런트 축소·지연에 대해 인천시와 인천경제자유구역청의 행정력 무능 때문이라는 지적이 일고 있다.

이 지역구 출신 정일영 국회의원(국회 기획재정위원회, 더불어민주당 인천 연수구을)은 “워터프런트 사업이 지연되고 규모가 축소된 것은 인천시와 인천경제청의 무능을 온전히 드러낸 것”이라며 인천시와 인천경제자유구역청을 강력히 비판하고 원안대로 추진할 것을 강조했다.

인천경제청은 지난 7일 워터프런트 사업 기간을 기존 2027년에서 2030년까지로 연장하고 공유수면 매립 면적을 기존 63만㎡에서 58만㎡로 축소하겠다고 밝혔다.

앞서 지난해 10월 약 63만㎡ 규모 공유수면을 매립해 친수공간을 조성하는 안을 해수부에 심의 요청했지만 “매립의 필요성이 부족하다”는 의견을 받아 결국 사업이 축소되고 지연되게 됐다.

최근 해수부는 송도를 마리나 항만 예정구역으로 지정했다. 마리나시설이 예정돼 있는 워터프런트 2단계는 마리나 항만과 연계를 통해 송도가 수도권 해양레저산업 핵심 거점으로까지 발전할 수 있는 가능성을 지닌 사업이다.

이에 정 의원은 “사업에 대한 전문성과 적극성을 가지고 설득했다면 기존안대로 추진이 가능했을 것”이라고 꼬집었다.

그러면서 “공공 사업은 단순한 건설이 아닌 행정 비전과 협상력, 추진력이 집약된 결과물”이라며 “이번 워터프런트 축소 및 사업 지연 발표는 인천시와 인천경제청이 사전 준비 부족, 전략 부재, 해수부와 소극적으로 협의했음을 고스란히 보여 주었다”고 비판했다.

결국 워터프런트 사업은 송도와 인천 전체의 도시 경쟁력을 높일 핵심 인프라인데도 인천시와 인천경제청의 행정 무능과 안일함으로 인해 인천의 미래를 망칠까 우려의 목소리가 나오고 있다.