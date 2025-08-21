녹조제거선 집중 배치,적기 운영으로 우심지역 녹조 집중 제거 시군 합동 수질오염원 특별점검 확대 등 녹조 발생 ‘총력 대응’

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 21일 낙동강 물금·매리 지점의 조류경보 단계가 ‘관심’에서 ‘경계’로 상향 조정됨에 따라 녹조제거선을 집중배치하는 등 녹조 발생에 총력 대응하는 비상체계에 돌입한다고 밝혔다.

현재 물금·매리 지점은 유해남조류 세포 수가 조류경보 ‘경계’ 단계 발령 기준인 1만 세포 수를 이미 한 차례 초과한 상태다. 지난 18일 채수한 조류 검사 결과 역시 기준치를 넘어선 것으로 확인되면서 본격적인 녹조 확산 우려가 현실화되고 있다. 도는 장마 종료 후 이어지는 폭염이 녹조 번식에 직접적인 영향을 주고 있는 것으로 분석하고 있다.

이에 따라 경남도는 낙동강 본류의 조류 발생을 조기에 억제하기 위해 대형 녹조제거선을 집중 배치한다. 합천창녕보 1대, 칠서취수장 2대, 창녕함안보 2대, 물금·매리 2대 등 총 7대의 녹조제거선을 한국수자원공사와 함께 가동해 취수구 주변 녹조를 제거하고 확산을 차단할 계획이다.

또 지난해 심각한 녹조 발생 시기에 비상 방류를 요청한 경험을 바탕으로 올해는 댐·보·하굿둑 연계 운영 절차를 기존 6일에서 3일로 단축시켜 조류 세포 수를 신속히 낮출 수 있도록 대응키로 했다.

이와함께 경남도는 녹조 발생 원인물질로 지목되는 총인(T-P) 배출 저감에도 행정 역량을 집중한다. 도는 도내 수질오염물질 배출시설 267곳을 대상으로 도·시군 합동 특별점검을 확대 실시하고, 규모가 큰 공장이나 대형 가축분뇨 배출업소는 최대 주 1회까지 반복 점검한다.

하수처리장 방류수는 법적 기준보다 최대 80% 강화된 기준으로 운영하도록 비상저감 조치를 시행하며, 환경부는 관련 약품 구입비 등을 지원한다.

도는 수돗물 안전성 확보에도 만전을 기하고 있다. 낙동강 본류를 상수원으로 사용하는 정수장에 대해 고도정수처리시설 가동을 강화하고, 조류독소 6종(마이크로시스틴류)과 냄새물질 검사를 법적 기준보다 촘촘히 진행한다.

도는 현재 검사 주기를 주 1회 이상 늘려 모니터링하고 있으며, 현재까지 정수된 수돗물에서 조류독소는 검출되지 않았다고 밝혔다.

전날 실시한 도 자체 점검에서도 합천창녕보와 창녕함안보 등 일부 구간에서 수면에 뚜렷한 녹조 띠와 뭉친 녹조 알갱이가 관찰돼 녹조 확산 가능성을 뒷받침하고 있다. 도는 이 같은 현장 점검 결과를 바탕으로 추가 대응책을 마련할 방침이다.

구승효 경남도 수질관리과장은 “조류경보 해제 시까지 도민들에게 녹조로부터 안전한 수돗물을 공급하기 위해 지자체에서 할 수 있는 모든 역량을 총동원해 안심할 수 있는 물환경을 조성하겠다”고 말했다.