[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 진주시 농산물 공동브랜드 ‘진주드림 쌀’이 일본에 첫 수출됐다.

진주시는 21일 진주시쌀조합공동사업법인(대표 박윤철)에서 조규일 진주시장, 이천일 농협경제지주 상무, 일본 바이어 ㈜헤이와도·이토추식품㈜·대동㈜ 관계자 등이 참석한 가운데 선적식을 열었다고 밝혔다.

이번에 수출된 물량은 ‘영호진미’ 품종 40t(7만6000 달러 상당)으로 남부지역 재배에 적합하게 개발된 국산 품종이다. 적당한 찰기와 부드러운 식감으로 국내 소비자들로부터 밥맛 좋은 최고급 쌀로 평가받고 있다.

이날 선적식과 함께 진주시, NH농협무역, 진주시농협쌀조합공동사업법인은 오는 9월까지 총 200t(38만 달러 상당)을 수출하는 3자간 업무협약을 체결, 안정적인 해외 판로 확보라는 성과를 거뒀다.

시는 관내 농가가 생산한 쌀의 해외시장 개척에 적극 나서고 있으며, 지난달 14일에는 독일에 20t(3만8000 달러 상당)을 처음 수출했다.

조규일 시장은 “진주드림 쌀은 세계시장에서 우수한 맛과 품질로 인정받고 있다”며 “앞으로도 국내 쌀시장 안정과 농업인 소득 증대를 위해 수출을 적극 지원하겠다”고 말했다.