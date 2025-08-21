[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)와 순천시 세계유산보존협의회(위원장 김준선)는 오는 9월 12일부터 10월 3일까지 개최되는 ‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’의 주요 프로그램 참여자에 대한 사전 예약을 받는다고 밝혔다.

이번 축전은 유네스코 세계문화유산 선암사와 세계자연유산 순천 갯벌을 배경으로, 공연·체험·투어 등 다채로운 프로그램이 펼쳐지는데 사전 예약 접수 기간은 다음 달 5일까지이다.

대표 프로그램으로는 ▲‘음악이 함께하는 큰스님, 큰말씀’ ▲국가유산진흥원국가유산 방문캠페인과 연계한 ‘산사에서의 하룻밤’ ▲세계유산을 탐구하는 ‘인문학이 만나는 세계유산’ ▲선암사 4컷 만화제작 및 디지털 아카이빙 ‘선암사 어린이의 시선’ ▲ 순천갯벌 안풍습지에서의 자연속 힐링 ‘갈대 백패킹’ ▲시민과 함께하는 ‘2025 순천만 뻘배림픽’ ▲세계유산축전 스페셜 ‘세계유산 버스투어’ 등이 있다.

사전예약은 ‘순천세계유산축전 공식 홈페이지(www.scwhf.com)’를 통해 가능하며, 프로그램별로 선착순 마감된다.