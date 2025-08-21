진보적 법률가단체…이재명 대통령·문재인 전 대통령도 민변서 활동

[헤럴드경제=윤호 기자] 이재명 정부 초대 내각 진용이 마무리 수순에 접어든 가운데, 민주사회를 위한 변호사 모임(민변) 출신이 곳곳에 포진해 눈길을 끌고 있다.

21일 법조계에 따르면 인사청문회 준비에 돌입한 원민경 여성가족부 장관 후보자는 민변 여성인권위원장 출신이다. 이후 국회 성평등자문위원을 거쳤고, 한국성폭력상담소 자문위원을 맡았다. ‘N번방’ 사건의 공동대책위원회에 참여했으며 최근까지 더불어민주당 추천 국가인권위원회 비상임위원으로 활동했다.

금융위원회가 신임 금융감독원장으로 임명 제청한 이찬진 변호사 역시 민변과 인연이 깊다. 민변 부회장을 지냈으며 참여연대 집행위원장을 역임했다. 이 대통령의 사법연수원 동기로, 최근까지 이 대통령의 쌍방울 대북 송금 사건 등에서 변호를 맡기도 했다.

이에 앞서 임명된 정성호 법무부 장관도 민변 출신이다. 정 장관은 사법시험에 합격했을 당시인 전두환 전 대통령의 군부독재 시절 판검사는 사회 변화를 위한 활동을 펼치기에 한계가 있다고 판단, 민변 회원이 됐고 인권·노동 변호사의 길을 걸었다. 사법연수원에서 민주주의와 인권을 연구하는 비공식조직 ‘노동법학회’를 만들어 최원식 전 국민의힘 의원, 문형배 전 헌법재판관, 문무일 전 검찰총장 등과 함께 활동했으며 이 대통령과도 정기적으로 만나 공부했다고 한다.

대통령실 국정상황실장으로 임명됐다가 경제안보비서관으로 자리를 옮긴 송기호 변호사 역시 민변 국제통상위원장으로 활동하며 국제통상 분야에서 경력을 쌓았다. 한미 자유무역협정(FTA) 협정문의 오류를 지적하며 대중적 인지도를 얻었다.

국가정보원 요직에도 민변 출신들이 자리잡았다. 이상갑 국정원 감찰실장은 민변 광주·전남지부장을 지냈으며, 김희수 기획조정실장 역시 민변 소속 변호사로 활동한 것으로 알려졌다. 조원철 법제처장도 민변에서 활동한 인권 변호사로, 이 대통령의 대장동·백현동·위례 개발비리 의혹 및 성남FC 의혹 사건 재판에서 변호를 맡기도 했다.

민변은 1988년 5월 28일 51명의 변호사들이 모여 창립한 진보적 법률가단체다. 창립 초기 국가보안법 사건을 비롯해 군사독재에 맞서던 시민들의 형사사건 변론을 주로 담당했고, 이후 다방면의 공익인권소송을 수행했다. 이 대통령을 비롯해 문재인 전 대통령과 고 노무현 전 대통령, 고 박원순 전 서울시장등이 민변 출신이다.