금감원, 온라인 플랫폼과 현장간담회 금융투자사기 자율규제, 상당한 성과 “질적 향상, 업계 전반으로 확대해야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 카카오, 구글, 네이버 등 온라인 플랫폼을 만나 금융투자사기 근절을 위한 자율규제 시스템이 업계 전반에 확대될 수 있도록 힘을 보태달라고 당부했다.

금융감독원은 21일 경기도 성남시 카카오 판교 아지트에서 김미영 금융소비자보호처장 주재로 주요 온라인 플랫폼, 관계기관과 현장간담회를 열었다.

이날 간담회는 최근 성행하는 온라인 금융투자사기와 그에 대한 감독당국의 대응 현황을 공유하기 위해 마련됐다.

금감원에 따르면 지난해 기준 불법리딩방으로 인한 총 피해액은 7104억원으로 보이스피싱 피해액(8545억원)의 83% 수준에 달한다.

금감원은 온라인 플랫폼이 금융투자사기를 선제적으로 차단·탐지·신고하는 자율규제 시스템을 구축한 데 대해 평가했다. 부정사용 계정 차단과 불법금융광고 감소 등 상당한 성과가 확인됐다는 게 금감원의 설명이다.

앞서 주요 온라인 플랫폼은 지난 2024년 유사투자자문업자의 양방향 소통 채널 및 불법리딩방 운영 금지, 금융서비스광고시 인증 규제 등을 골자로 하는 자율규제를 도입했다.

금감원은 앞으로도 범정부 태스크포스(TF) 등 관계기관과 협력해 온라인 금융투자사기에 대해 적극 대처할 계획이다.

먼저 자율규제가 신종 금융투자사기에 효과적으로 대응할 수 있도록 업계와의 소통을 강화해 제도를 내실화하고 이러한 시스템이 업계 전반으로 확대되도록 온라인 플랫폼 간 소통을 위한 가교 역할을 수행할 방침이다. 나아가 중장기적으로는 법제화를 적극 지원해 나가기로 했다.

김미영 처장은 “각 플랫폼의 자율규제 성과와 모범사례 공유를 통해 자율규제의 질적 향상을 도모하고 이를 업계 전반으로 확대해야 한다”면서 “업계 스스로가 자사 플랫폼 이용자 보호를 위해 자율규제의 한계를 넘어 강한 책임감을 가지고 적극적으로 임해달라”고 말했다.