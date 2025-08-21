[헤럴드경제=한지숙 기자] 자신과 무관한 차량을 빼달라는 전화를 1000통 이상 받은 한 초등학생의 사연이 전해져 놀라움을 자아낸다. 알고보니 어떤 차주가 남의 집 앞 등 편한 곳에 차를 댄 뒤 상습적으로 이 학생의 전화번호를 적어둔 것이었다.

21일 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘차빼달란 전화 1000통 받은 초등학생’이라는 제목의 글과 사진이 확산하며 시선을 모았다.

작성자 A씨는 “정말 무개념의 차주를 발견했다”면서 당시 상황을 풀어 적었다.

A씨에 따르면 A씨가 거주하는 곳은 경기 부천시 고강동의 소규모 빌라로 주차공간이 협소하다. 야외에 앞 뒤 2면, 양 옆으로 2면 등 총 4면에 그쳐 단 4명의 차주가 사용하고 있다.

그런데 A씨가 밤 늦게 귀가한 어느 날 보니 빌라 주차 구역에는 BMW 스포츠유틸리티차량(SUV)가 앞 면을 차지하고 있었다. 뒷 면은 비어 있었다. BMW 차주는 차량이 나가기 편하도록 뒷 공간에 넣지 않은 것이다.

화가 난 A씨가 BMW 차주에게 전화했으나 받지 않았다. A씨는 “피곤하기도 하고 주말이기도 해서 그냥 집 앞에 노상 주차를 하고 집에 들어갈 수 밖에 없었지만, 기분은 좋지 않았다”고 했다.

그런데 이튿날 오후에도 BMW 차는 그 상태 그대로였다. 이에 다시 전화 통화를 시도한 끝에 연결된 반대편의 목소리는 좀 이상했다. A씨는 “어린아이가 ‘여보세요. 네 이거 차 빼달라는 전화죠? 할머니 바꿔드릴게요’ 이렇게 말 했다. 곧 어떤 연세 있으신 분이 바꾸더니 설명을 시작하셨다. 저는 설명을 듣고 경악했다”고 했다.

할머니의 설명은 ‘본인들은 엄청난 피해자이고, 해당 차주가 항상 지금 같은 상황에 차를 아무 데가 대어놓은 다음 이 전화번호를 적고 가버린다. 지금 같은 내용의 전화를 오랜 기간 동안 1000통은 받은 듯 하고, 이 전화번호를 사용하는 사람은 죄 없는 초등학교 2학년 여자 아이다’는 취지였다.

A씨는 “거짓말 느낌은 아니었다”며 “전화 온 내용이 어떤 내용인 지 미리 정확히 알고 계셨고, 경찰에 신고도 해 보셨고, 사람들이 사진을 찍어 보내 해당 차량이 BMW라는 사실도 모두 알고 계셨다”고 했다.

자초지종을 들은 A씨는 사과로 통화를 마무리하고 동네를 빙빙 돌아 노상 주차를 할 수 밖에 없었다.

A씨는 “도대체 이 사람으로 인해 피해 본 사람이 여태 몇 명인 지 짐작도 가지 않는다”며 “이런 경우 어떻게 대처해야하냐”고 조언을 구했다. 이어 “예전에 이런 일이 있어 경찰에 신고를 해본 적도 있는데 도로 변이 아니라 남의 주택에 주차해 놓은 경우 견인해 갈 수 없다고 하더라”며 “너무 황당하고 억울하다”고 덧붙였다.

게시물을 접한 누리꾼들은 “개인정보 도용으로 피해보상 받을 수 있지 않을까”, “길에서 주은 아무 명함이나 차 앞에 던져놓고 나는 사람도 있다”, “앞 뒤로 막아버리면 알아서 전화한다”, “블랙박스 사각지대에 벽돌 하나 던지면 해결된다” 등의 반응을 보였다.