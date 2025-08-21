국회입법조사처 전력 리스크 발표 16GW 필요…국내 전체전력 16.5% “서울 전력의 60%를 1.9% 면적에” RE100 차질·탄소중립 역행 우려 한전 재무부담 등 공급 안정성 경고

세계 최대 규모로 조성 중인 용인 반도체 클러스터가 본격 가동되기 전부터 전력 공급 리스크가 도마 위에 올랐다.

국회입법조사처는 21일 ‘용인 반도체 클러스터 전력 공급 리스크 진단’이란 보고서를 통해 “클러스터가 요구하는 16GW의 전력을 안정적으로 조달할 수 있을지 물리적 가능성부터 검토해야 한다”고 지적했다. 전력망 안전성, RE100(재생에너지 100%), 사회적 수용성, 탄소중립 정책 등 다층적 위험 요인이 존재한다는 것이다.

SK하이닉스와 삼성전자가 들어설 용인 반도체 클러스터에는 총 16GW 규모의 전력이 필요하다. 이는 2024년 기준 우리나라 최대 전력 수요(약 97GW)의 16.5%에 해당한다. 특히 서울·남서울 변전소 피상전력 35GVA의 60%인 21GVA가 서울 면적의 1.9%에 불과한 용인 클러스터에 집중 공급돼야 한다.

보고서는 “면적당 전력 공급 밀도가 서울의 32배에 달한다”며 “변전소 집중 설치, 송배전망 이중화·지하화가 필수지만 기술적 검토와 시뮬레이션이 선행돼야 한다”고 지적했다.

삼성과 SK하이닉스는 글로벌 경쟁력을 위해 생산 전력의 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 RE100을 선언했지만, 현실은 녹록지 않다. 클러스터 내 태양광·풍력 발전을 설치할 여유 부지가 없어 결국 인증서 구매 방식에 의존할 수밖에 없다. 보고서는 “재생에너지 직접 조달이 사실상 불가능한 상황에서 기존 인증서 제도마저 폐지될 예정”이라며 “국내·외 상호 인정이 가능한 새로운 인증 체계 구축이 시급하다”고 밝혔다.

게다가 한국전력은 올해 2분기 연결기준 206조원의 적자를 기록했고, 2028년까지 49조원 규모의 원화사채 상환을 앞두고 있다. 이 가운데 2024 ~2038년 전력망 확충에만 73조원 이상을 투입해야 하는 상황이다.

여기에 송전선이 통과하는 안성시 등 경과지 주민들의 반발이 거세다. 보고서는 “송전선 건설에 대한 수용성 확보를 위해 ‘송·변전설비 주변지역 지원법’과 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’을 제정했지만, 현장에서는 여전히 수용성 부족을 호소한다”며 갈등 장기화를 경고했다.

용인 클러스터 전력공급 계획은 LNG 발전 비중이 절대적이다. SK E&S와 중부발전이 건설 중인 열병합발전소를 포함해 2030년까지 LNG 기반 발전소가 주력이다. 보고서는 “LNG 가격 변동성, 석탄발전 규제 강화 등이 기업 생산단가를 끌어올릴 수 있다”며 “화석연료 중심 공급 구조는 국가 탄소중립 정책과 충돌할 것”이라고 꼬집었다.

입법조사처는 대안으로 ▷배전망 관리 전담기관(DSO) 설치 ▷국내·외 인증서 기반 재생에너지 시장 개편 ▷송전선 과세 및 갈등비용 가격화 ▷N-2 기준 충족을 위한 전력망 이중화 등을 제시했다. 특히 호주 빅토리아주 사례를 인용해, 송전선 경과지 주민들에게 보상금을 일시 지급하는 대신 매년 나눠주는 ‘송전선 연금제’ 도입도 제안했다.

유재국 입법조사처 선임연구관은 “전력 공급 리스크가 현실화되면 반도체 공장은 가동 자체가 불가능하다”며 “정부·지자체·기업이 다양한 시나리오별 대응책을 사전에 수립해야 한다”고 강조했다. 김용훈 기자