한국환경보전원, ‘한국관’ 운영해 국내 중소녹색기업 기술·제품 소개 상담 288건, 280만달러 현장계약 체결…전년 대비 5배 이상 성장

[헤럴드경제=이태형 기자]한국환경보전원은 13~15일 인도네시아 자카르타에서 열린 수처리전시회 ‘2025 인도워터(INDOWATER 2025)’에서 국내 중소환경기업의 해외 시장 진출을 견인했다고 21일 밝혔다.

‘인도워터(INDOWATER)’는 동남아 대표 물산업 전시회로, 30개국 550여 개 기업이 참가하며 매년 2만여 명이 방문하는 국제 수처리 전문 행사다.

한국환경보전원은 이번 전시회에서 올해 8회째 ‘한국관’을 운영하고, 뉴토크코리아, 대한센서, 블루윈 등 11개의 국내 기업과 함께 12개 부스를 마련했다.

참가 기업들은 ▷수질 계측기 ▷하수슬러지 자원화 시스템 ▷3분 정수시설 ▷광학식 수질센서 등 환경기술과 제품을 선보이며 해외 바이어와 교류했다.

전시 기간 한국환경보전원은 총 상담 288건, 현장계약 280만달러를 기록해 지난해보다 5배 이상 성장하며 국내 우수 환경기술의 해외시장 개척 가능성을 입증했다.

한국환경보전원은 또 코트라(KOTRA) 자카르타 무역관과 2026년 한국관 확대 및 바이어 발굴 협력을 논의하고, 인도네시아 수처리협회(IdWA)와 도서지역 등 정수시설 부족 지역을 대상으로 국내 기술 진출 방안을 협의하는 등 글로벌 협력 기반을 강화했다.

이와 함께 한국물기술인증원과 협업해 참가기업을 대상으로 미국 위생재단(NSF) 국제 인증 컨설팅을 제공하고, 해외 시장 진출 경쟁력 강화도 지원했다.

신진수 한국환경보전원 원장은 “전 세계적으로 기후위기와 물 부족이 심화되면서 물 관리 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “앞으로도 국내 기술이 글로벌 경쟁력을 확보하고 K-녹색산업의 우수성을 널리 알릴 수 있도록 다양한 비즈니스 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.