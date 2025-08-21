“尹어게인에 빠진 국민의힘…공당 자격도 없다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 21일 국민의힘을 향해 “전당대회 자화자찬이 아닌 반성부터 해야 한다”라며 강하게 비판했다.

박지혜 민주당 대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 논평을 통해 “송언석 국민의힘 비상대책위원장이 극우로 치닫는 전당대회에 ‘굉장히 잘 진행되고 있다’며 자화자찬을 늘어놨다”며 “전한길 씨가 극우 전도사를 자처하며 벌인 난동은 보이지도 않는 모양이다. 냄비 속의 개구리를 보는 것 같다”며 이같이 말했다.

박 대변인은 “특히 이번 전당대회 과정에서 당내 유력 후보들이 전씨와 접촉해 극우 세력의 지지를 얻으려 하는 것에 대해서는 어떤 문제의식도 드러내지 않았다”며 “심지어 김문수 후보는 극우 세력과도 통합해야 한다며 연일 인터뷰로 열을 올리고, 장동혁 후보는 전한길에게 공천을 줄 수도 있음을 시사하기까지 했다”고 꼬집었다.

이어 “극우 세력을 등에 업고 ‘윤 어게인’을 앞세우는 국민의힘에게 ‘국민’은 찾아볼 길이 없음만 분명해졌다”라며 “여전히 자기 최면에 빠져 허우적거리는 국민의힘에게 혁신을 바랄 수 있겠나. 윤 어게인에서 빠져나오지 못하는 국민의힘은 공당의 자격조차 없다”라고 비판했다.

박 대변인은 “국민의힘은 전한길만 남은 전당대회 파행에 반성하는 것이 먼저”라며 “반성 없이 늘어놓는 자화자찬에 동감할 국민은 없다”고 강조했다.