신입사원 교육 수료식 참석

현정은(아랫줄 가운데) 현대그룹 회장이 신입 매니저들을 만나 ‘용기와 도전’을 강조하며, 회사의 미래를 함께 개척해 나가자고 당부했다.

21일 현대그룹에 따르면 현 회장은 지난 8일 서울 종로구 연지동 사옥 내 H-스타디움에서 열린 ‘2025년 하반기 신입 매니저 교육 수료식(사진)’에 참석해 직접 사령장을 전달하고 사회 첫 발을 디딘 직원들을 격려했다. 현대그룹은 매년 상·하반기 ‘현대에서 시작되는 여정’이라는 이름으로 신입 매니저 입문 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램은 각 기수의 직무 특성과 성장 단계를 고려해 맞춤형으로 설계됐으며, 입사 후 1년간 진행된다.

현 회장은 “고 정주영 명예회장, 고 정몽헌 회장 등 수많은 현대인들이 ‘프로 도전러’로서 일군 터전”이라고 강조했다.

이어 “이제는 여러분들이 바통을 이어받을 차례”라며 “실패도 성공의 과정, 용기 있게 회사 생활에 도전해 나가시길 바란다”며 격려했다. 양대근 기자