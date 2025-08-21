삼성·신한·하나·BC·씨티카드 5개사 신세계 제휴 카드 대상

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성·신한·하나·BC·씨티카드 등 5개 카드사가 신세계백화점과 함께 ‘5MAZING Card Festa’ 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

오메이징 카드페스타에서는 신백리워드 적립, 할인, 무이자 할부, 캐시백 등 다양한 혜택을 제공한다. 신백멤버스는 신세계백화점 홈페이지, 앱을 통해 가입 가능한 무료 멤버십으로, 가입 고객은 신백리워드 적립 혜택, 할인쿠폰 등을 받을 수 있다. 신백리워드는 신세계백화점에서 현금처럼 이용할 수 있는 포인트로, 신세계백화점 앱에서 간편하게 적립할 수 있다.

먼저 오는 31일까지, 명품∙패션∙잡화 단일 브랜드에서 신세계 제휴 카드로 결제하는 고객에게 최대 7% 신백리워드 적립 혜택을 제공한다. 결제 금액 및 점포에 따라 최대 70만 신백리워드를 받을 수 있다.

신백리워드 쿠폰 증정 행사도 진행한다. 신백멤버스에 가입하고, 신세계백화점 앱 알림을 허용한 고객은 ▷스위트/델리 5000원 할인 ▷식당가 5000원 할인 ▷패션/잡화 2만원 할인 ▷코스메틱 2만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰은 이달 말까지 사용 가능하다.

이 외에도 큰 지출을 앞둔 고객이라면 최대 5개월 무이자할부 혜택과 24일까지 단일 브랜드에서 제휴 신용카드로 100만원 이상 결제 시 2만원을 캐시백해주는 추가 이벤트도 주목할 만하다.

오메이징 카드페스타 이벤트와 관련된 자세한 내용은 신세계백화점 홈페이지 또는 앱을 통해 확인할 수 있다.