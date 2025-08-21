[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 연구진이 각막을 절삭하지 않고도 시력을 교정할 수 있는 기술을 개발해 관심이 집중되고 있다. 라식·라섹보다 저렴하고 위험부담이 적어 상용화되면 시력교정술의 새로운 길이 열릴 것으로 기대되고 있다.

21일 의료계에 따르면 미국 마이클 힐 옥시덴탈칼리지 화학과 교수팀은 최근 미국화학회 학술대회에서 레이저 대신 전기 자극을 활용한 시력 교정 기술을 공개했다.

기존 라식이나 라섹은 레이저로 각막을 절삭해 굴절 이상을 교정하지만, 이번 기술은 약한 전기 자극으로 각막의 모양을 바꾸는 방식이다. 전류를 흘려 각막 조직을 일시적으로 부드럽게 만든 뒤 원하는 형태로 조정하고, 다시 굳히는 원리다.

연구진은 각막과 같은 콜라겐 조직들은 서로 반대 전하를 띤 분자들 사이의 인력으로 형태를 유지한다는 점에 주목했다. 여기에 전기 자극을 가하면 조직의 산성도가 높아져 내부 인력이 약해지고, 유연한 상태가 된다. 이후 산성도가 정상으로 돌아오면 조직은 바뀐 모양 그대로 고정된다.

연구팀은 이 원리를 이용해 특수 제작한 백금 전극 렌즈를 만들어 실험했다. 토끼의 안구에 렌즈를 끼운 뒤 전기가 흐르게 하자 1분 뒤 각막의 곡률이 렌즈 형태로 변한 것이 확인됐다. 라식 수술과 소요 시간은 비슷하지만 레이저를 활용하지 않아 적은 비용이 드는 데다 절개도 필요없다고 연구진은 설명했다.

실험 결과, 근시 교정을 테스트한 토끼 10개 마리에서 모두 시력 보정 효과가 나타났으며, 안구 세포 손상도 발견되지 않았다. 연구팀은 근시, 원시, 난시 교정뿐 아니라 각막 혼탁 치료에도 이 기술을 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다만 이 연구는 초기 단계라 실제 사람에게 적용하려면 임상시험을 해야 하는 등 많은 절차가 남아 있다. 힐 교수는 “초기 연구 결과와 임상 시험 사이엔 긴 여정이 남았다”면서도 “개발에 성공한다면 활용도가 높을 것”이라고 전망했다.