3년 51.5%, 5년 91.7% 기록

KB자산운용은 ‘KB온국민TDF 2055(UH)’가 타깃데이트펀드(TDF) 시장에서 우수한 중장기 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘KB온국민TDF2055(UH)’의 3년, 5년 수익률은 각각 51.5%, 91.7%를 기록했다. 이는 같은 기간 전체 운용사 94개 펀드 가운데 1위다. 특히, 5년 성과 기준 ‘톱10’ 상품 가운데 4개가 KB자산운용 ‘KB온국민TDF’ 시리즈인 것으로 나타났다. 이들 상품의 평균 수익률은 약 67.4%(8월 19일 기준)에 달한다.

2017년 출시된 ‘KB온국민TDF’는 투자자의 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 인덱스형 펀드다. 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 자금 유입도 돋보인다.

해당 시리즈는 연초 이후 2600억원이 넘는 뭉칫돈을 흡수하면서 회사 전체 TDF 수탁고가 1조8400억원을 넘어섰다. KB자산운용은 적극적인 성향을 가진 투자자들을 대상으로 한 액티브 운용 전략의 ‘KB다이나믹TDF’ 시리즈도 운용 중이다. ‘KB다이나믹TDF’ 역시 전체 빈티지(2030, 2040, 2050) 3년 수익률이 35%를 웃돌고 있다.

이밖에도 취업 전 투자자를 대상으로 한 맞춤형 자산배분 상품인 ‘KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 펀드’, ‘KB온국민매달받는평생소득펀드’, ‘KB타겟리턴OCIO시리즈, ‘KB디딤다이나믹자산배분펀드’ 등 다양한 연금상품 라인업을 운용 중이다.

육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 “연금 투자에 주로 활용하는 TDF 상품 특성상 우수한 장기 성과는 투자자들의 상품 선택 핵심 요소”라며 “업계 최저 수준의 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민 TDF를 활용한다면 장기적으로 안정적인 수익과 추가 자본차익을 동시에 누릴 수 있을 것”이라고 강조했다. 정윤희 기자