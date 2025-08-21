LG CNS·삼성SDS·현대오토에버 급등 외국인 매수세, 수천억 규모 유입 정부 AX정책·AI인프라 확산 효과 증권가 “공공·금융 AX 성장 지속”

‘인공지능 전환(AX)’ 바람을 타고 국내 시스템통합(SI) 기업들의 실적이 고공비행하면서 관련 기업들의 주가 역시도 질주하고 있다. 정부가 공공·민간 영역 전반에서 AI 인프라 전환에 속도를 높이면서, SI 기업이 핵심 수혜주고 급부상하는 모양새다.

21일 한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 올해 들어서만 LG씨엔에스 주가는 22.8% 급등했다. 삼성에스디에스, 현대오토에버 주가도 각각 올해만 18.63%, 11.9% 뛰었다.

LG씨엔에스, 삼성에스디에스, 현대오토에버는 국내 대표 SI주(株)로 꼽힌다.

이들 종목에 대한 ‘큰손’ 외국인 투자자의 매수세도 강하다. 이달 들어서만 외국인은 LG씨엔에스를 1922억원어치 순매수했다. 삼성에스디에스와 현대오토에버 역시 각각 131억원, 35억원을 사들였다.

국내 증권가에선 이재명 정부가 역점적으로 추진 중인 AI 정책을 관련주 주가 상승의 주된 동력으로 꼽는다.

최승호 DS투자증권 연구원은 “정부 주도로 전개될 AX 사업에 주목할 필요가 있다”며 “국방을 비롯해 모든 공공부문에서 AX 수요가 폭발적으로 늘어날 것”이라고 전망했다.

실제로 이재명 정부 출범 직후인 지난 6월 한 달 동안 LG씨엔에스, 삼성에스디에스, 현대오토에버의 주가는 각각 46.68%, 27.72%, 20.6% 씩 급등했다.

이재명 정부는 ‘소버린(주권) AI’ 구축을 주요 국정 과제로 내세우며 ▷공공 클라우드 전환 ▷AI 전용 데이터센터 구축 ▷공공 AX 확산에 속도를 내고 있다.

국회도 지난달 1793억원 규모의 AI 분야 2차 추가경정예산안을 통과시켰다. 이 중 150억원은 공공 AX 프로젝트에 배정됐다. 공공·의료·제조 등 전 산업 분야에 AI를 접목하는 ‘AI 대전환’을 본격화하겠다는 구상이다.

이상헌 iM증권 연구원은 “이재명 정부에서는 공공 AX를 통해 국민이 필요한 서비스를 개인 맞춤형으로 제공할 뿐 아니라 관행에 의존해 비효율적으로 해왔던 공무원의 업무처리도 개선할 것”이라며 “향후 정부 부처 생산성 제고와 공공데이터 활용 확대에 따라 공공 AX 사업 발주가 가속화될 것”이라고 전했다.

SI 3사의 실적 역시 성장세다. LG씨엔에스는 올 상반기 매출 2조6715억원, 영업이익 2197억원으로 전년 대비 각각 6%, 29.2% 성장했다. AI·클라우드 부문 매출은 1조5897억원으로 전체의 59.5%를 차지했다. LG씨엔에스는 금융부문 뿐만 아니라 행정안전부, 경찰청 등 공공부문에서도 AX 관련 사업을 수주했다.

삼성에스디에스는 상반기 매출 7조17억원, 영업이익 4987억원으로 1년 전 보다 각각 5.8%, 11.6%씩커졌다. 삼성에스디에스는 지난 5월 행정안전부 한국지능정보사회지능원 범정부 초거대 AI 공통 기반 구현 사업의 우선협상대상자로 선정됐다. 범정부 초거대 AI 공통 기반 구현 사업은 범부처 공무원이 보안 걱정 없이 다양한 생성형 AI 서비스를 활용할 수 있는 기반을 마련하기 위한 사업이다.

현대오토에버도 영업이익이 전년 동기 대비 8.9% 늘어난 1081억원으로 성장 흐름을 이어갔다. 디지털 전환 수요에 대응해 IT 서비스 부문은 핵심 시스템을 고도화하고 사물인터넷(IoT)·AI·빅데이터를 활용한 스마트팩토리를 구현했다.

증권가는 SI 종목들의 중·장기 성장 모멘텀을 주목하고 있다.

정원석 신영증권 연구원은 “정부 AX 활성화 정책으로 인해 공공, 금융 AX 시장 규모가 확대될 것으로 예상된다”며 “AX 사업의 모멘텀은 지속될 것”으로 전망했다.

이창영 유안타증권 연구원도 “정부의 AI 데이터센터 투자확대, 민간의 AI 플랫폼 도입 확대에 따른 장기 수혜가 기대된다”고 했다. 문이림 기자