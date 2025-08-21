금융위 ‘석유화학 사업재편 금융권 간담회’ 채권금융기관 9월 공동 협약 체결 목표 산은, 고부가가치 소재 전환 신규 자금 공급 권대영 “비 올 때 우산 뺏는 행동 자제해달라”

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 벼랑 끝에 몰린 석유화학 산업에 대한 구조개편 방침을 밝힌 가운데 금융권이 석유화학 기업의 강력한 자구노력을 전제로 기존여신을 유지한다는 원칙을 세웠다. 연말로 제시된 사업재편계획 확정 시한까지는 차입금 회수를 자제하고 자구노력에 나서는 기업에 대해서는 금리 감면이나 상환기간 연장, 신규 대출 등의 맞춤형 금융지원 방안을 마련할 방침이다.

금융위원회는 21일 권대영 부위원장 주재로 석유화학 사업재편을 위한 간담회를 열었다. 이 자리에서 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)과 한국산업은행, 한국수출입은행, IBK기업은행, 정책금융기관 등은 9월을 목표로 이러한 내용을 골자로 하는 금융권 공동 협약을 체결하기로 뜻을 모았다.

권 부위원장은 석화 구조개편의 필요성과 원칙을 설명하고는 “석화업계가 사업재편에 대한 공동의 참여 의사와 감축 계획을 밝힌 만큼 금융권도 이에 동참해달라”면서 “석화산업이 사업재편으로 생산성을 회복하도록 지원하면 금융 건전성 제고에도 도움이 될 것이다. 이것이 생산적 금융”이라고 말했다.

특히 “사업재편의 목적은 기업·지역·근로자를 살리려는 것”이라며 “비 올 때 우산을 뺏는 행동은 자제해달라”고 당부했다.

이에 따라 기업의 사업재편 계획이 확정될 때까지는 기존여신 회수 등에 나서지 않는 방안을 검토한다.

이와 함께 기업과 대주주의 철저한 자구노력과 책임이행을 전제로 사업재편 계획의 타당성이 인정되는 경우 채권금융기관 공동 협약을 통해 지원하기로 협의했다. 세부안으로는 대출 금리 감면이나 분할상환, 상환기간 연장, 신규 대출 등이 거론된다.

산은은 석화기업의 스페셜티(고부가가치 소재) 전환을 위한 신규 자금 공급 등, 신용보증기금과 기술보증기금은 특별 프로그램을 통한 전후방 협력업체에 대한 자금 지원에 각각 주력할 것으로 보인다.

금융권은 기업의 자구노력과 사업재편 계획의 타당성 등을 어떻게 판단하고 평가할지 여부 등에 대해후속 논의할 것으로 보인다.

금융권에 따르면 주요 석유화학 기업에 대한 금융권 익스포저(위험노출액)은 30조원대에 달한다. 단일 산업 기준으로 상당한 규모로 시장성 차입(회사채 등)과 은행권 대출이 각각 절반씩 차지하는 것으로 알려졌다. 이에 부실이 동시다발적으로 발생할 경우 금융권 건전성에도 부담이 될 수 있다.

이날 간담회에서 권 부위원장은 석화업계를 향해 쓴소리도 내놨다. 그는 “석화업계에서 상당한 볼멘소리가 들린다. 물에 빠지려고 하는 사람을 구해주려 하는데 보따리를 내놓으라고 하는 것에 정부는 유감을 표한다”고 말했다.