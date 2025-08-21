유진證 투자의견 매수·목표가 28만원 유지 아이온2·브레이커스·타임테이커스·신더시티 등 신작 4종 성과 중요

[헤럴드경제=경예은 기자] 엔씨소프트가 올해 3분기엔 영업적자가 불가피할 것이란 전망이 국내 증권가에서 나왔다. 올해 4분기부터 내년 1~3분기에 걸쳐 잇따라 출시될 게임 신작들의 흥행 성과가 실적 반등을 위한 핵심 변수로 꼽힌다.

21일 정의훈 유진투자증권 연구원은 “엔씨소프트는 올해 상반기 흑자 전환에 성공하는 등 호실적을 기록했지만 3분기에는 영업적자가 예상된다”면서 목표주가를 28만원으로 유지했다.

정 연구원은 매출 둔화와 함께 8~9월 예정된 행사 관련 마케팅 비용 증가가 3분기 영업적자 전환으로 이어질 것이라고 예상했다. 그는 “‘리니지M’ 8주년 이벤트 효과가 이미 2분기 실적에 반영됐다”면서 “‘리니지2M’의 동남아 진출 효과가 3분기엔 줄어 지난 1분기와 유사한 규모의 매출을 기록할 것”이라고 분석했다. 이어 “지난 19일(현지시간) 독일 쾰른에서 개최한 ‘게임스컴 2025’와 다음달 개최를 앞둔 ‘도쿄게임쇼’ 등에 참가하기 위한 행사 마케팅 비용이 올해 1~2분기 대비 늘어날 수밖에 없다”고 짚었다.

지난해에 이어 올해 하반기 추가적으로 단행될 인력 조정도 일회성 비용으로 인건비에 반영될 것으로 추정했다. 이번 인건비 감소 효과는 내년도에 드러날 전망이다.

정 연구원은 올해 초 제시한 엔씨소프트 매출 가이던스를 달성하기 위해선 ‘신작 성과’가 변수라고 강조했다. 앞서 유진투자증권이 예측한 올해 엔씨소프트 매출은 2조~2조4000억원이다. 기존 레거시 지식재산권(IP) 기반 매출액은 1조4000억원, 내년도 신작 IP 매출은 6000억~1조원으로 예상됐다.

이 같은 매출 전망치 달성을 위해서는 ▷아이온2(올해 4분기 출시 예정) ▷브레이커스(내년 1분기 출시 예정) ▷타임테이커스(내년 2분기 출시 예정) ▷신더시티(내년 3분기 출시 예정)와 스핀오프 게임 4종을 포함한 총 8종의 신작으로 최소 6000억원의 매출을 달성해야 한다.

특히 올해 11월 말 출시가 예상되는 ‘아이온2’의 역할이 크다. 정 연구원은 “‘아이온2’는 최소 연간 3000억원 이상의 매출이 필요하다”며 “일매출로 환산시 약 8억2000만원이며 유진투자증권이 추정하는 내년 ‘아이온2’ 매출액은 3600억원”이라고 했다.

지난 19일 유진투자증권에서 주최한 국내기관 대면투자설명회(NDR, 논딜로드쇼)에서 엔씨소프트는 ‘신작 아이온2의 해외 배급 파트너사(글로벌 퍼블리셔)는 없느냐’는 질문에 “아직 정해지지 않았지만 수익 측면의 이유로 엔씨소프트에서 직접 하는 방향이 될 것 같다”고 답했다.

또 자사주 활용방안에 대한 물음에는 “현재 자사주는 약 10%로 인수·합병(M&A)를 위한 재원으로 보유하고 있다”며 “추가적인 활용방안은 없다”고 일축했다.

유휴 부동산에 대해서는 “삼성동 사옥을 매각 완료했다”며 “현재 판교 본사 옆에 5800억원 규모 신사옥을 건설 중이라 이를 충당하기 위해 삼성동 사옥 매각을 결정했다”고 답변했다.