[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 국제항만협회(IAPH)의 ‘2025 지속가능성 어워즈’에 출품한 ‘정보통신기술(ICT) 기반 항만 인프라 스마트 유지관리 기술’이 인프라 부문 최종 후보에 올랐다.

이 기술은 한국해양과학기술원(KIOST), 한국건설기술연구원(KICT)과 공동으로 해양수산부 연구개발(R&D) 과제를 3여 년간 수행한 결과 인천항에 실제 적용 가능한 디지털 기반 점검·분석 시스템으로 완성했다.

IPA가 국책 연구기관과 공동으로 개발해 선보인 항만 인프라 스마트 유지관리 기술은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 센서, 수중 로봇을 결합하여 항만 시설을 실시간으로 진단하고 위험 요인을 조기에 예측·대응할 수 있도록 제작된 솔루션이다.

항만운영자는 관련 기술을 통해 항만 시설물의 안전성을 확보하는 동시에 유지관리 비용을 줄이고 항만 운영의 효율성과 지속가능성을 높일 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있다.

특히 1970~80년대 집중적으로 건설된 국내 항만 시설물은 오는 2030년경 절반 이상이 사용연수 30년을 초과할 것으로 전망되는 상황에서 기존 육안 위주의 점검방식을 인공지능, 사물인터넷 등 디지털 기반 점검·분석 시스템으로 전환하게 되면 항만 유지보수 안전성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

이경규 IPA 사장은 “이번 후보 선정은 인천항이 기술혁신을 통해 세계 항만과 어깨를 나란히 하고 있음을 보여주는 성과”라고 말했다.

한편 IPA는 어워즈 최종 후보 선정을 기념해 어워즈 투표 참가자에게 소정의 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다.

이벤트 참여는 IAPH 지속가능 어워즈 홈페이지에 접속한 후 인프라 부문의 ‘IPA 솔루션’을 클릭하면 된다.

참가자가 투표인증 화면을 IPA의 응모폼에 업로드 하면, IPA는 추첨을 통해 총 40명에게 5만원 상당의 모바일 기프티콘을 제공할 예정이다.