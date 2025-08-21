[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성전자 주가가 21일 장 초반 상승세를 보이고 있다.

글로벌 인공지능(AI)칩 대장주 엔비디아에 보낸 6세대 고대역폭메모리(HBM) ‘HBM4’가 신뢰성 검증 시험을 통과했다는 보도가 나온 데다, 도널드 트럼프 미국 행정부가 삼성전자 지분 취득을 검토하고 있다는 점도 주가엔 호재로 작용했단 분석이 나온다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 10시 16분 현재 코스피 시장에서 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 1250원(1.77%) 오른 7만1750원에 거래 중이다. 장중 삼성전자 주가는 7만1900원까지 오르기도 했다.

이날 김동원 KB증권 리서치센터장은 보고서를 통해 엔비디아로 삼성전자 HBM 공급이 확대될 것이란 점이 밸류레이션(실적 대비 주가 수준) 상승 요인이라고 진단했다.

앞서 국내 언론 등에 따르면 삼성전자는 지난달 엔비디아에 납품한 HBM4 샘플이 초기 시제품 시험과 품질 시험을 통과한 것으로 알려졌다. 이달 말 프리 프로덕션(PP) 단계에 돌입하는 것으로도 전해졌다.

PP는 반도체 대량 생산에 앞서 시행되는 최종 검증 절차로, 이 단계를 통과하면 대량 생산 체제로 전환하는 양산 이관이 시작된다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “그동안 이어진 글로벌 AI 랠리에서 삼성전자 주가만 소외됐던 가장 큰 요인이 바로 HBM 부문에서 경쟁력이 뒤쳐진 점”이라며 “HBM4에서 삼성전자가 괄목할 만한 성과를 거둘 수 있다는 점은 메모리 반도체 부문 실적의 가파른 성장세로 이어질 가능성이 높다. 그동안 외면했던 투심 역시 강화될 모멘텀을 마련하는 것”이라고 분석했다.

그동안 글로벌 HBM 시장에서 독점적 지위를 누리고 있던 SK하이닉스 주가는 같은 시각 전 거래일 대비 7500원(2.94%) 내린 24만8000원에 거래되고 있다. SK하이닉스 주가가 장중 ‘25만닉스(SK하이닉스 주가 25만원대)’ 아래로 내려온 것은 지난 6월 23일 이후 처음이다.

SK하이닉스는 지난 3월 HBM4 샘플을 납품하고 6월 초도 물량을 공급한 바 있다. 삼성전자가 PP 단계를 통과해 양산에 돌입하면 SK하이닉스와 격차를 빠르게 좁힐 것이란 전망이 나온다.

미국 상무부가 삼성전자 지분 취득을 검토 중이라는 점도 삼성전자에 대한 투심을 강화하는 주요 요인으로 작용했다. 김 센터장도 중장기적으로 삼성전자 주가에 긍정적 효과가 기대된다고 본다. 미 정부와 결속력이 강화돼 관세를 비롯한 정치적 리스크 완화 계기로 작용할 수 있다는 이유에서다.

김 센터장은 “오는 2029년 1월20일까지 3년 5개월 남은 트럼프 행정부와 결속력 강화 계기로 작용해 관세 불확실성을 포함한 정치적 리스크 축소가 가능하다”며 “칩스법 보조금 확대를 통한 삼성전자의 대미 투자를 자극하는 동시에 미 빅테크(거대 기술기업)로의 신규 고객 확보 가능성도 열려 있다”고 분석했다.

미 상무부는 반도체 지원법(칩스법) 보조금을 받는 삼성전자, TSMC, 마이크론, 인텔 등 반도체 제조사들의 지분 확보 방안을 검토 중인 것으로 전해진다.

이 밖에도 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업에서 신규 수주도 주가 추가 상승 요인으로 꼽힌다.

김 센터장은 “3년간 적자를 기록 중인 파운드리 사업은 23조원 규모의 테슬라 신규 수주와 애플 아이폰 이미지센서(CIS) 신규 공급에 따른 가동률 상승으로 중장기 실적 턴어라운드(개선) 전환점을 마련한 것으로 평가된다”고 말했다.

KB증권은 삼성전자의 올 하반기 영업이익이 전년 동기 대비 14.8% 증가한 18조원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 2021년 하반기(29조6000억원) 이후 4년 만에 최대치다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만원도 유지했다.

김 센터장은 “반도체(DS)·스마트폰(MX) 및 디스플레이(DP) 실적 개선 속도가 기대치를 웃돌고 있다”며 “지난 2분기 영업이익 4조7000억원을 바닥으로 3분기엔 8조8000억원, 4분기 9조2000억원 등 개선세가 기대된다”고 강조했다.