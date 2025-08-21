‘집사 게이트’ 핵심 피의자 김씨 구속기한은 내달 1일까지로 연장

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 22일 김예성 씨를 불러 조사한다.

21일 헤럴드경제 취재에 따르면 특검은 오는 22일 오후 2시 이른바 ‘집사 게이트’ 주 피의자 김씨를 다시 소환해 조사하기로 했다. 특검은 지난 15일 김씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속했다. 1차 구속 기한은 22일까지였는데 법원은 그의 구속을 내달 1일까지 연장해줬다.

김씨는 이른바 ‘집사 게이트’ 의혹의 핵심 피의자다. 집사 게이트는 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 보유한 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 6월 카카오모빌리티와 신한은행, HS효성 등 굴지의 기업·금융사로부터 184억원을 부정하게 투자받았다는 의혹을 골자로 한다.

당시 IMS모빌리티는 순자산(566억원)보다 부채(1414억원)가 많은 상태였는데도 주요 기업들이 김씨와 김 여사의 친분을 고려해 보험성, 대가성으로 투자를 하지 않았나 특검은 의심하고 있다. 더불어 그가 빼돌린 각종 자금과 수익금이 김 여사 일가에 흘러갔는지도 들여다보고 있다.

특검은 지난 14일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 혐의로 김씨의 구속영장을 청구했고 서울중앙지법은 다음날 영장을 발부했다. 구속영장 청구서에는 김씨가 실소유한 차명법인을 통해 IMS모빌리티 투자금 가운데 총 33억8000만원을 빼돌렸다는 범죄사실이 적시됐다고 한다.

특검은 지난 18일 김씨에 대한 첫 소환 조사에서 횡령 혐의와 함께 184억원 투자금 의혹을 캐물었으나 그는 정상적인 투자와 수익 취득이었다고 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 더불어 특검은 김 여사 일가의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹에 대해서도 추궁했지만 김씨는 김 여사의 모친인 최은순 씨가 모든 일을 도맡아 했다며 연관성을 부인한 것으로 알려졌다.