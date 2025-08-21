특허·특화 LLM 도입…특허 검색·분석 체계 고도화 보안·경제성·업무 효율성 동시 확보 글로벌 시장 변화 선제 대응

[헤럴드경제=서재근 기자] 엘앤에프가 특허 버티컬 인공지능(AI) 기업 워트인텔리전스와 ‘지식재산권(IP) 분야의 혁신적 AI 도입’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 이차전지 종합소재 연구개발(R&D) 현장 내 특허 검색·분석 수요에 대응하기 위해 추진됐다.

양사는 이번 협약을 통해 특허 검색·분석 전 과정의 혁신과 효율화를 실현하고, AI 기반 지식재산권 관리 체계를 공동으로 고도화한다.

주요 협력 내용은 ▷특허 특화 거대언어모델(LLM) 탑재 서버 구축 및 실증 ▷개발 기술의 성능 평가 및 검증이다. 대화형 검색을 통한 선행기술조사 부터 이차전지 분야 특허 동향 분석까지 특허 업무의 핵심 절차를 자동화함으로써 업무 속도와 정확도를 동시에 높일 예정이다.

특히 이번 협력 내용에는 리벨리온의 국산 AI 반도체 신경망처리장치(NPU)에 워트인텔리전스의 자체 AI 모델을 탑재한 온프레미스형 AI 구축이 포함돼 있다. 이를 통해 엘앤에프는 사내 폐쇄망 서버에서 특허 데이터 기반 AI를 안정적으로 운영할 수 있으며, 정보 유출 위험을 차단하면서도 약 4-5억원에 달하는 별도 서버 구축 비용을 절감할 수 있다.

아울러 AI 도입 시 특허 조사 업무 효율성은 최대 95%까지 향상되고 1인당 검색 소요시간은 약 45% 단축될 것으로 전망된다.

양사는 이번 협력이 지식재산권(IP) 분야에서 혁신적 AI 기술 리더십을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

윤정호 워트인텔리전스 대표는 “엘앤에프와의 MOU를 통해 워트인텔리전스 기술이 R&D 혁신에 기여할 수 있음을 보여주게 되어 뜻깊다”며 “앞으로 다양한 사업 분야의 연구개발 현장에 특허 데이터 전문 LLM을 적용해 새로운 R&D 환경의 패러다임을 제시하고, 업계의 지속 가능한 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.

전상훈 엘앤에프 소재개발연구소장은 “이번 파트너십은 이차전지 산업의 핵심 자산인 지식재산권 보호를 강화하기 위한 전략적 행보”라며 “AI 기반 혁신을 통해 단순 업무 자동화를 넘어 글로벌 시장 변화에 선제 대응하고 미래 성장 기회를 창출해 산업 경쟁력과 지속가능한 성장을 이끌겠다”고 말했다.