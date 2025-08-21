컨설팅·취업교육·건강검진 등 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 ‘폐업 소상공인 재기 지원 사업’을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 하나은행이 폐업 예정이거나 폐업한 지 3년 이내의 소상공인을 대상으로 한다. ▷세무·사업정리 컨설팅 ▷취업교육 ▷건강검진 등을 지원하는 재기 프로그램을 제공한다.

먼저 폐업 예정 소상공인 100명을 대상으로 사업 정리 컨설팅을 제공한다. 하나은행 소속의 회계사가 직접 부가세·소득세법상 신고 및 의무사항을 안내하고 사업 양수도 시 세무상 유의사항, 절세 방안 등을 컨설팅한다. 또한 전문 컨설턴트가 사업장 현장도 찾아가 폐업 절차와 일정, 사업 자산 정리, 재기지원 제도 연계 등을 종합적으로 컨설팅한다.

폐업한 지 3년 이내의 소상공인을 대상으로 취업 지원에도 나선다. 취업 희망자 120명을 대상으로 ▷온오프라인 취업교육 ▷1:1 맞춤형 진로상담 ▷취업처 발굴 및 매칭 서비스를 제공한다. 비즈니스 문서작성, 면접 스킬, 커리어 전환 전략 등 구직 준비에 실질적으로 도움이 되는 취업교육도 준비됐다.

종합 건강검진 서비스도 지원한다. 사업 정리 컨설팅 또는 취업교육을 수료한 참여자 220명 전원에게 제공될 예정이다. ‘폐업(예정) 소상공인 재기 지원 사업’에 참여를 원하는 소상공인들은 하나은행 홈페이지와 하나 파워 온 홈페이지를 통해 선착순으로 신청할 수 있다.

하나은행 ESG상생금융부 관계자는 “소상공인분들이 사업 정리라는 어려운 선택의 과정에서 겪는 고충을 덜어드리고 안정적인 재취업을 통해 경제활동에 빠르게 복귀할 수 있는 실질적인 지원책을 마련했다”며 “포용금융 실천으로 소상공인들과 지속 가능한 동반성장의 기반 마련에 앞장설 것”이라고 말했다.

한편, 하나은행은 소상공인을 지원하기 위해 다양한 사업을 진행하고 있다. 지난 3월에는 1000개 사업장을 대상으로 에어컨, 냉장고 등 노후화된 에너지 기기를 고효율 기기로 교체하는 지원 사업을 실시했다. 지난 6월에는 간판 및 실내 보수가 필요한 2000개 사업장에 환경개선 지원 사업도 추진했다.

이달 들어선 1000개 사업장을 대상으로 매장 운영의 효율성을 높일 수 있는 AI CCTV, 배리어프리 키오스크 등을 지원하는 ‘디지털 전환 기기 지원 사업’ 모집에 나서고 있다.