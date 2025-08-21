편의점 4사 휴가철 매출 분석

[헤럴드경제=전새날 기자] 올여름 기록적인 폭염과 국지성 호우가 이어지면서 휴가철 편의점 매출 지형이 바뀌고 있다. 특히 뷰티 상품과 주류 상품이 인기를 끌었다.

헤럴드경제가 편의점 4사(CU·GS25·세븐일레븐·이마트24)에 이달(8월 1일~17일) 해변가 인근 점포 매출을 문의한 결과, 피서객이 몰리며 상품 판매가 늘어난 것으로 나타났다. 해변가 인근 30여 개 CU 점포의 평균 매출은 전년 동기 대비 20.7% 증가했다. GS25 역시 매출이 15.8% 신장했다.

가장 많이 팔린 상품은 ‘우산’이었다. 맥주, 아이스크림 같은 여름철 단골 강자를 제치고 매출 상위권에 올랐다. 해수욕장을 찾은 피서객들이 갑작스러운 소나기를 피하기 위해 편의점에서 우산을 구매하는 ‘기후 특수’다. 업계는 기후 리스크가 상품 진열 전략까지 바꿀 것으로 예상하고 있다.

세븐일레븐에서는 우산 매출이 전년 동기 대비 250.0% 치솟았다. 기록적인 폭염에 쿨토시·목토시 같은 냉감 아이템(190.0%) 수요도 급증했다.

해안가 인근에 있는 이마트24 160개점에서도 인기 품목은 우산(180.9%)이었다. 이어 즉석조리식품(150.0%), 물놀이용품(120.0%), 쿨토시 등 여름용품(110.0%), 커피/차(80.0%) 순으로 신장률이 높았다.

뷰티·패션 제품을 찾는 소비자도 늘었다. 편의점 업계도 관련 상품군을 확대하는 추세다. GS25에서는 클렌징워터 매출이 전년 동기 대비 525.4% 늘었다. 데오드란트(24.9%), 썬케어(14.1%) 등 여름철 뷰티 상품도 많이 팔렸다. CU에서는 속옷 등 의류 용품(20.3%)과 선크림 등 화장품(17.5%) 판매가 증가했다.

주류는 트렌드 변화에 선호하는 제품이 달라졌다. CU에서는 하이볼(45.5%)의 매출 신장률이 전통 주류 강자인 맥주(24.1%)와 소주(10.6%)보다 높았다. GS25와 세븐일레븐에서도 하이볼 매출이 각각 135.1%, 30.0% 늘며 판매 상위권에 올랐다.

업계 관계자는 “폭염과 잦은 비로 계절·기상 요인에 따른 즉시성 소비가 두드러졌다”라며 “특히 젊은 층 중심으로 하이볼, 뷰티·헬스케어 제품까지 구매 카테고리가 다양화하고 있다”고 말했다.