민간임대주택에 관한 특별법 개정안 발의 “임차인 분양가 상승 부담 덜 수 있어”

[헤럴드경제=박로명 기자] 민간임대주택도 공공임대주택처럼 사업자과 임차인이 협의한 경우에 임대의무기간이 종료되기 전 원하는 시점에 조기분양으로 전환할 수 있는 개정안이 국회에 발의됐다. 최근 분양가가 꾸준히 오르는 상황에서 상대적으로 적은 돈으로 조기에 ‘내 집 마련’이 가능한 법적 근거를 마련해 주거 안정성을 높이겠다는 취지다. 아울러 공사비 증가와 금리 상승으로 사업성이 떨어져 공급이 감소세인 임대 사업자에게 공급 확대 유인을 제공하겠다는 의미도 있다.

21일 국회 의안정보시스템에 따르면 복기왕 더불어민주당 의원은 지난 20일 민간임대주택도 공공임대주택처럼 사업자와 임차인이 협의를 통해 조기분양 전환할 수 있는 민간임대주택에 관한 특별법 개정안을 대표로 발의했다. 임차인의 주거 안정을 위해 사업자와 협의한 경우 조기 분양으로 전환할 수 있는 기회를 부여하기 위해서다.

과거 ‘임대주택법’은 공공임대주택과 민간임대주택의 구분 없이 임대의무기간이 끝나기 전 임차인이 사업자와 협의해 조기 분양 전환하는 규정을 명시하고 있었다. 그러나 2015년 8월 임대주택법이 ‘공공주택 특별법’과 ‘민간임대주택에 관한 특별법’으로 나뉘면서 공공임대주택과 민간임대주택에 다른 규정이 적용되도록 개정됐다.

공공주택 특별법 시행령에 따르면 분양전환 임대주택은 임대의무기간이 2분의 1 이상이 지나면 사업자와 임차인이 합의해 조기에 분양할 수 있다. 하지만 민간임대주택은 현행법상 임대의무기간 종료 이전에 임대주택을 우선적으로 양수할 수 있는 법적 근거 없다.

복 의원은 “최근 건설 원자재 물가 상승 영향으로 건설공사비용이 폭등하고 있다”며 “임대주택 입주 시점과 비교해 임대의무기간 종료 시점의 분양가를 예측할 수 없을 정도로 과도하게 상승해 임차인들의 불안이 커지고 있다”며 개정안 발의 배경을 설명했다.

일반적으로 공공임대주택이나 민간임대주택은 분양으로 전환할 때 감정평가를 한다. 주변 시세 대비 80~90%에 분양하는 경우가 많아 상대적으로 저렴한 가격에 주거권을 보장받을 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 다만 감정평가가 이뤄지는 분양전환 시기가 부동산 상승기와 겹치면 임차인의 분양가 부담이 커질 수 있다. 개정안은 조기 분양 전환을 통해 임차인의 분양가 상승 우려를 덜겠다는 취지를 담고 있다.

복 의원은 “민간임대주택도 임대의무기간이 종료되기 전 원하는 시점에 조기 분양 전환을 선택할 수 있도록 함으로써, 임차인의 분양가 상승 부담을 덜 수 있다”며 “임대 사업자에게는 주택건설자금 조기 회수 및 재투자 등 민간임대주택을 추가 공급할 수 있는 유인을 확대할 수 있다”고 설명했다. 이어 “공급 물량 출하에 따른 주택매매 가격과 임대가격 안정도 확보할 수 있다”고 덧붙였다.