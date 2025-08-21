이마트24·스타벅스·올리브영 혜택…가입 선물도

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트24가 오는 27일 SK텔레콤의 구독서비스 ‘T 우주’와 제휴한 ‘T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24’를 선보인다고 밝혔다.

‘T 우주패스’는 편의점, 카페, H&B스토어 등 제휴처를 중심으로 혜택을 제공하는 구독 패키지 상품이다. 이마트24와 SKT가 고객 중심의 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획했다.

월 9900원 구독료를 낸 고객은 이마트24에서 상품 구매 시 최대 20% 할인, 스타벅스 사이렌오더 주문 시 제조 음료 20% 할인, 올리브영 온·오프라인 1만원 상당 혜택을 받을 수 있다.

이마트24 매장에서는 1000원당 200원 할인을 받을 수 있다. 1일 1회 최대 4000원, 월 2만원 한도다. 이마트24 매장에서 ‘T 우주패스 매직 바코드’를 스캔하면 된다.

스타벅스 혜택은 일 최대 5000원, 월 3만원 한도다. 올리브영에서는 4000원 모바일 상품권과 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰, 무료배송 쿠폰(2500원 상당) 혜택을 누릴 수 있다.

이마트24는 ‘T 우주패스’ 출시를 기념해 27일부터 31일까지 가입 고객에 이마트24 2000원 할인쿠폰, 스타벅스 카페 아메리카노 무료 쿠폰, 올리브영 2000원 기프트카드를 제공한다. 상품은 가입한 통신사와 관계없이 누구나 이용할 수 있다.

김상현 이마트24 마케팅담당은 “앞으로도 제휴처 확대와 혜택 강화를 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 전했다.