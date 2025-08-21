‘영국 로잉 헤리티지’ AI 구현…기획전 매출 8배 늘어

[헤럴드경제=전새날 기자] LF의 대표 브랜드 ‘헤지스’가 AI(인공지능)를 접목한 실험적 마케팅을 전개한다고 21일 밝혔다.

최근 공개한 ‘헤지스 로잉 클럽 캠페인’ 영상은 브랜드 DNA인 ‘영국 로잉 클럽’에서 영감을 받아 캠브리지 대학교 로잉 클럽 스토리를 AI로 단편 영화처럼 구현했다. 1928년과 2025년을 잇는 헤리티지를 감각적으로 연출했다.

그 결과, 영상에 소개된 ‘25SS 로잉 클럽 컬렉션’의 구매 고객수는 전년 대비 10% 증가했다. 또 영상에 등장한 ‘25SS 빅퍼피 그래픽 카라티셔츠’ 매출은 전년 대비 500% 급증하며 히트 아이템으로 떠올랐다.

AI 영상은 젊은 고객층도 끌어들였다. 실제 25 SS(봄·여름) 로잉 클럽 컬렉션 구매 고객 중 40대 이하 비중은 전년 대비 3% 높아졌다.

SNS(사회관계망서비스) 반응도 긍정적이었다. 고객들은 ‘영상미와 음악까지 어우러져 브랜드의 세련된 품격이 느껴진다’, ‘영화의 한 장면 같다’ 등 댓글을 남겼다. 해당 영상은 공개 이후 128만 조회수를 기록했다. 3000회 이상의 공유·저장·댓글 등 활발한 참여도 이어졌다.

AI 모델을 활용한 기획전도 효과를 거뒀다. 우산을 든 해외 AI 모델 이미지를 투입한 결과, 해당 기획전의 고객 유입이 전주 대비 24배, 기획전 연관 상품 매출이 8배 급증했다. 또한 폭염 시즌에 즉시 선보인 ‘살안타템(여름철 강한 햇볕에도 피부가 타지 않도록 도와주는 아이템)’ 기획전도 2만 페이지 뷰를 기록했다.

LF 헤지스 관계자는 “AI 기술은 브랜드의 헤리지티와 감성을 생생하고 빠르게 전달할 수 있을 뿐 아니라 고객의 니즈에 실시간으로 대응할 수 있는 새로운 마케팅 기회를 제공한다”며 앞으로도 디지털 트렌드에 맞춘 혁신적인 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.