ISO 26262 최고 등급, 세계적 심사기관 통과 올해 자체 개발 주요 차량용 반도체만 16종 달해 “국내 車반도체 협력 생태계 확장 앞장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스의 차량용 반도체 연구개발 프로세스가 기능안전 국제표준인 ‘ISO 26262’ 인증을 ‘최고 등급’으로 획득했다고 21일 밝혔다.

ISO 26262는 차량용 전기·전자시스템의 안전사고를 예방하기 위한 국제 표준으로 지난 2018년부터 차량용 반도체도 적용해오고 있다. 세계적 권위의 자동차 기능안전 및 사이버보안 전문 심사기관인 독일 엑시다가 심사했다.

이번 인증 획득으로 현대모비스가 표준화된 연구개발 절차를 거쳐 설계하는 차량용 반도체는 제품 단위로 인증을 받은 것과 동일한 수준의 신뢰성을 자동으로 확보하게 됐다는 평가다.

통상 마이크로컨트롤러(MCU)나 애플리케이션프로세서(AP) 등 두뇌 역할을 담당하는 반도체는 단일 제품으로 인증을 받는 게 일반적이다. 하지만 현대모비스 사례처럼 연구개발 플랫폼 전체를 인증 받는 것은 굉장히 까다로운 것으로 알려졌다. 글로벌 전문 기관의 엄격한 심사과정을 통과하기 위해서는 인프라와 설비는 물론 위기관리 능력, 연구원들의 기능안전에 대한 의식 함양까지 다양하게 요구된다.

현대모비스는 ISO 26262 인증을 위한 차량 안전 무결성 기준(ASIL)에서 난이도가 가장 높은 ‘D등급’을 받았다. ASIL은 A부터 D까지 총 4단계로 나뉘며, D등급은 99% 이상의 엄격한 신뢰도로 안전사고를 예방할 수 있는 최고 등급이다.

현대모비스는 지난 2021년 현대오트론으로부터 차량용 반도체사업을 인수한 이후 자체 설계한 반도체 양산 성과를 올해부터 본격 창출하고 있다. 이번 인증을 계기로 자체 설계한 반도체와 이를 탑재한 제어기와 핵심부품의 경쟁력이 동시 향상되는 효과가 기대된다.

이희현 현대모비스 시스템반도체실장(상무)은 “이번 인증으로 미래 모빌리티 경쟁력을 좌우하는 차량용 반도체 분야에서 전략적 기반을 확보하게 됐다”며 “기술 내재화와 함께 국내외 주요 기업들과의 파트너십 강화를 통해 기능안전을 강조한 연구개발 환경 구축에 앞장서겠다”고 말했다.

현재 현대모비스는 에어백용 통합반도체, 친환경차용 전원반도체, 모터제어용 통합반도체, 전장부품인 AVN(오디오·비디오·내비게이션) 전원반도체 등 총 16종의 반도체를 자체 개발해 외부 파운드리를 통해 양산하고 있다. 올해 양산하는 반도체 수량만 2000만개를 상회한다.

아울러 배터리관리시스템, 램프, 통신용 반도체와 네트워크 SoC(System on Chip) 등 총 11종의 차세대 반도체는 3년 내 완료를 목표로 연구개발에 박차를 가하고 있다. 이를 위해 국내 주요 파운드리 기업들과 협력하고 있다.

현대모비스는 인증을 받으며 확보한 노하우를 국내외 주요 협력사와 적극 소통하며 공유한다는 방침이다. 아울러 독자적인 국내 차량용 반도체 생태계 확장에도 나선다. 기술 경쟁력을 협력사들과 함께 제고하고, 글로벌 시장에서 대외 신뢰도와 인지도를 높이는데 앞장서겠다는 구상이다.