[헤럴드경제=신동윤 기자] 1년 사이 주가가 5배 가까이 뛰어 오르며 서학개미(미국 주식 소액 개인 투자자)의 주목을 받았던 미국 인공지능(AI) 기업 팔란티어 주가가 6거래일 만에 17% 가까이 급락하는 모습을 보이고 있다. 단기 급등에 따른 고(高) 밸류에이션(실적 대비 주가) 지적에 미 월가에서 제기된 ‘AI 거품론’의 직접적 타격을 받는 모양새다.

기술적 ‘약세장’ 진입까지 앞둔 상황 탓에 조정장세가 이제 시작이란 평가도 나오지만, 서학개미 사이에선 ‘저가 매수’ 기회로 삼겠단 분위기도 감지된다.

21일 금융투자업계에 따르면 20일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 팔란티어 주가는 전 거래일 대비 1.10% 하락한 156.01달러에 장을 마쳤다.

앞서 지난 19일(현지시간) 팔란티어 주가는 하루 사이 9.35%가 폭락한 바 있다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 편입 종목 중 최대 낙폭을 기록했다.

팔란티어 주가는 급락세를 고려하더라도 최근 1년간 382.70%나 오른 바 있다. 최근 5년으로 범위를 넓히면 상승률은 1595.76%에 달한다.

한국예탁결제원에 따르면 지난 19일 기준 국내 주식 투자자의 팔란티어 보관액은 54억1901만달러에 이른다. 테슬라(211억2450만달러), 엔비디아(151억1336만달러)에 이어 3위에 해당하는 수준이다. 올해 초(23억330만달러) 수준과 비교했을 때 팔란티어 보관액은 2.35배나 증가했다.

팔란티어 주가는 종가 기준 ‘사상 최고’ 기록을 세웠던 지난 12일(현지시간) 186.97달러와 비교했을 때 6거래일 만에 16.56%나 급락했다. 장중 최고가(189.46달러) 대비 20일(현지시간) 장중 최저가(142.34달러)로 비교하면 낙폭은 24.87%로 더 커진다. 기술적 ‘약세장’에 진입한 것으로 평가할 수 있는 수준인 셈이다. 전고점에 비해 10% 이상 하락하면 조정장, 15% 이상 떨어지면 약세장으로 규정한다.

팔란티어 주가의 최근 급락 배경엔 기업 가치가 지나치게 고평가됐단 지적이 있다.

공매도 투자로 유명한 시트론 리서치 소속 앤드루 레프트 연구원은 지난 18일(현지시간) 보고서를 통해 팔란티어 주가가 “지금 펀더멘털 및 주식 분석과 괴리돼 있다”며 “팔란티어엔 40달러의 주가도 과분한 수준”이라고 주장했다. 지난 18일(현지시간) 종가 174.03달러 기준으로 주가가 22.98% 수준까지 내려가도 여전히 비싸다고 목소리를 높인 것이다.

레프트 연구원은 AI 선두주자인 오픈AI의 최근 기업가치 평가액 5000억달러를 기준으로 오픈AI와 팔란티어를 동일한 주가매출액비율(PSR)로 평가했을 때 팔란티어 주가가 40달러 이하로 떨어져야 한다고 평가했다. PSR은 기업 매출 1달러당 주가가 얼마인지를 나타내는 지표다.

전날 9% 넘게 주가가 급락한 것은 해당 보고서의 영향이 컸다는 평가도 나온다.

보고서가 나오기 전부터 미 월가에선 팔란티어 주가에 대한 고평가 논란이 벌어진 바 있다. 인베스팅닷컴 등에 따르면 팔란티어의 주가수익비율(PER)은 518.44배에 이른다. S&P500 지수 편입 종목 가운데 독보적인 1위 수준이다.

샘 올트먼 오픈AI 창업자가 불 붙인 ‘AI 거품론’도 팔란티어 주가엔 악재로 작용했다.

지난 15일(현지시간) 미국 정보통신(IT)매체 더버지와 인터뷰에서 현재 AI에 대한 시장의 반응을 ‘닷컴버블’에 비유하며 “버블이 커지면 모두 심각한 손해를 입을 것”이라고 지적했다. 닷컴버블 당시 전 세계 주식시장에선 5조달러(약 7000조원)가 증발하면서 수많은 기업이 파산한 바 있다.

시장 참가자들은 팔란티어 주가 하락세가 일시적 조정인지, 거품 붕괴의 시작인지를 두고 갑론을박 중이다.

최근 대표적인 팔란티어 강세론자로 꼽히는 댄 아이브스 웨드부시증권 연구원은 팔란티어와 미 육군 간의 100억달러(약 14조원) 규모 계약 체결을 두고 “이번 거래가 미국 역사상 가장 큰 국방부 소프트웨어 거래 중 하나”라고 평가하기도 했다. 그는 투자자들에게 보낸 메모에서 “우리는 이 거래가 미국 정부 전반에 걸쳐 AI 이니셔티브가 강력하며, 팔란티어는 가장 큰 수혜를 누릴 수 있는 최적의 위치에 있다”고 전했다.

온라인 주식 커뮤니티 등에서도 “주가가 하락한 지금이 팔란티어를 저가 매수 할 수 있는 마지막 ‘바겐 세일’ 기간”이라는 글이 이어지고 있는 상황이다.

국내 증권사 전문가들은 팔란티어에 대해 긍정적인 시각을 유지 중이다.

심지연 신한투자증권 연구원은 팔란티어에 대해 “연초 이후 주가가 두 배 상승했고 최근 기술주 단기 조정 구간에서도 팔란티어는 부침이 없었다”며 “주가 레벨대에 부담을 느낄 수 있으나 추정치가 뒤따라 올라갈 근거가 충분해 여전히 업종내 최선호주 의견을 유지한다”고 평가했다.

이영진 삼성증권 연구원은 “높아진 신뢰도와 시장 내 입지, 고객 주도형 확산 모델 기반으로 산업 내 강력한 영향력과 실행력을 발휘하고 있다”며 향후 5년 내 미국 매출의 10배 성장이 전망된다“고 했다. 이어 ”개선된 이익 펀더멘털 속 밸류에이션도 고점을 바라볼 수 있다는 기대가 나온다“고 덧붙였다.