전국 61개 학교 선정…12월까지 3900여명 교육

[헤럴드경제=박세정 기자] 신세계아이앤씨(신세계I&C)는 창의적인 미래 인공지능(AI) 인재 양성을 위해 청소년 대상 소프트웨어 교육기부 활동을 진행한다고 21일 밝혔다.

신세계아이앤씨는 지역 간 IT 교육격차 해소와 창의적인 미래 AI 인재 양성을 목표로 12년째 교육기부 활동을 진행 중이다. 수준 별 교육 커리큘럼을 개발해 지난해까지 전국 총 361개 학교, 2만6983명 청소년을 대상으로 교육을 진행했다.

올해는 AI 기술의 개념과 원리를 배우고, 관련 직업을 체험하는 ‘주니어 코딩 탐험대’와 생성 AI 기반 실습 중심의 심화과정 ‘리테일테크 코딩교실’을 전개한다. 교육 소외지역을 중심으로 전북 고창, 강원 삼척, 제주 등 전국 단위 총 61개 학교를 선정했다. 오는 12월까지 3900여명 청소년에게 교육을 진행할 계획이다.

특히 ‘리테일테크 코딩교실’은 생성 AI부터 머신러닝, NFC 등 최신 IT 기술을 활용해 실제 리테일 현장의 문제를 해결하는 실습형 과정으로 한층 강화했다. 이를 통해 청소년들은 창의성, 문제해결 능력, 협업역량까지 학습할 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다.

양윤지 신세계아이앤씨 대표이사는 “급변하는 미래 AI 시대를 이끌 청소년들이 새로운 IT 기술을 경험하며 창의적이고 도적적인 인재로 성장할 수 있도록 앞으로도 진정성 있는 교육기부 활동을 꾸준히 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 신세계아이앤씨는 ‘희망을 키우다, 희망을 그리다, 희망을 나누다’ 3가지 슬로건 하에 ▷미래 AI 인재 육성을 위한 청소년 교육기부 활동 ▷사회 문제 해결을 위한 사회적경제기업 성장 지원 ▷나눔 가치 전파를 위한 임직원 참여형 봉사활동 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.