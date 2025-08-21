공사비 절반 이내 최대 2000만원 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구(구청장 정원오)는 성수동의 역사적 가치와 감성을 담은 특색있는 건물을 보전하는 ‘붉은벽돌 건축물 지원사업’ 대상지를 오는 8월 28일부터 성수동 전역으로 확대해 지원한다고 밝혔다.

구는 성수동에 밀집된 1970~80년대에 붉은벽돌로 지어진 공장 및 창고와 1980~90년대 붉은벽돌 주택 건축물들을 보전함으로써 성수동 특유의 지역 정체성을 살리기 위해 지난 2018년부터 ‘붉은벽돌 건축물 지원사업’을 추진 중이다.

기존에는 사업 대상지를 서울숲 북측 아틀리에길 일대를 포함한 뚝섬역 남측 일대, 서울숲역 북측 일대, 방송통신대 일대, 성수역 주변 카페거리 일대로 지정해 지원해 왔다.

최근 들어 성수역을 기준으로 서울숲·뚝섬과 반대되는 방향의 ‘동연무장길’과 이른바 ‘북성수’라 불리는 성수동 북측 지역도 새롭게 주목받으면서, 지역 상권과 문화·창업 생태계가 점차 성수동 전역으로 확장되어 가는 흐름을 보인다.

이에 성동구는 오는 8월 28일부터 지원사업 대상지를 성수동 전역으로 대폭 확대해 ‘붉은벽돌 건축물 밀집 지역’으로 신규 지정한다. 이를 통해 성수동의 상징인 붉은벽돌 건축물 확산과 함께 성수동 북측 일대 등 지원 사각지대를 해소한다는 방침이다.

지원 대상은 성수동 전 지역 거주자 및 건축주로 붉은벽돌 건축물로 건축 또는 대수선 시 건당 전체 공사비의 1/2 이내에서 최대 2000만원까지 지원한다.

정원오 성동구청장은 “‘붉은벽돌 건축물’은 과거와 현재가 조화롭게 공존하는 성수동만의 지역 특색을 지키면서, 지역 경제 및 상권 활성화를 이끄는 하나의 도시 브랜드”라고 말했다.