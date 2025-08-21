[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위해 영농조합법인 안동학가산김치와 김치류 제조공장 증축을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약에 따라 안동학가산김치는 안동시 북후면 도촌리 일원 5488㎡ 부지에 약 53억원 규모의 증축 투자를 단행한다.

이를 통해 생산라인을 확대하고 부속시설을 확충해 생산 능력과 품질 경쟁력을 동시에 강화할 예정이다.

지난 2008년 설립된 안동학가산김치는 17년간 안전한 먹거리와 뛰어난 맛으로 소비자들로부터 신뢰를 받아온 지역 대표 식품 기업이다.

최근 매출액은 212억원에 달하며 지난 3년간 연평균 11%의 매출 증가율을 기록하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있다.

우국한 안동학가산김치 대표는 “안동의 우수한 농산물로 만든 김치를 더 많은 소비자에게 선보이고 싶다”며 “지역사회와 상생하며 지속 가능한 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

권기창 안동시장은 “안동학가산김치의 이번 투자는 지역 농업의 발전과 새로운 일자리 창출을 통해 지역 경제에 활력을 불어넣는 중요한 계기가 될 것”이라며 “기업이 지역과 함께 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.