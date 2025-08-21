[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]천년고도 신라의 유적을 온전히 체험할 수 있는 ‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구’가 경주시 전역에서 열린다.

21일 경주시에 따르면 이번 행사는 국가유산청과 경북도·경주시가 공동 주최하며 다음달 12일부터 10월 3일까지 계속되며 10월 말 APEC 정상회의를 앞두고 인류의 자산인 세계유산의 보편적 가치를 함께 공유하기 위해 마련됐다.

세계유산 지정 30주년을 맞는 불국사·석굴암을 비롯해 경주 남산과 월성, 대릉원, 황룡사 등을 무대로 ‘천년의 빛, 세대의 공존’을 주제로 각종 공연과 전시·체험·학술 행사가 펼쳐진다.

첫날 대릉원 동편 쪽샘지구에서 개막식이 열리며 봉황대에서 황리단길을 잇는 퍼레이드를 선보인다. 황룡사 중문을 재현한 무대에서 ‘황룡, 다시 날다’ 주제의 뮤지컬과 드론 라이트 쇼로 새천년의 시작을 알린다.

이튿날부터 팔관회를 재해석한 ‘신라팔관회’ 가 무대에 오르고 석굴암 내부 명상 체험 ‘석굴암에서 나를 찾다’와 불국사 청운교·백운교를 밟아보는 ‘빛으로 쓰는 이야기 IN 불국사’ 등 각종 콘텐츠로 보존 문화유산에 생명을 불어넣는다.

야간 특화 프로그램으로 첨성대 별자리 관측 ‘선덕여왕의 별애별일’, 양동마을에서 즐기는 ‘야별행·독락당 고택 밤마실’, ‘분황사 음악회’, 신라 향가와 처용무에 페르시아 서사를 더한 ‘신 쿠쉬나메’, 김알지 탄생 설화를 따라 걷는 스토리텔링 투어 ‘아, 신라의 밤이여’ 가 진행된다.

올해 6회째인 이 축전은 경주를 비롯해 제주, 순창, 고창에서 동시에 열린다. 그동안 누적 방문객 195만 명을 기록했다.

‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구’의 세부 일정과 프로그램은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

주낙영 경주시장은 “경주는 신라 천년의 수도이자 국내에서 가장 많은 세계유산을 품은 도시로, 불국사와 석굴암 등재 30주년에 맞춰 첫 세계유산축전이 열리게 된 것은 큰 의미가 있다”며 “이번 축전을 통해 찬란한 신라 유산을 오늘의 삶 속에 되살리고 미래세대가 그 가치를 이어가길 기대한다”고 말했다.