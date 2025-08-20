[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 20일 중소선사의 선박금융과 경영지원을 위해 ‘중소선사 특별지원 프로그램’을 확대 시행한다고 밝혔다.

중소선사 특별지원 프로그램은 중소선사의 안정적인 선박 도입과 유동성 공급, 경영서비스 지원을 위해 운영하는 종합지원 프로그램으로 채무보증 등을 통한 자금지원과 함께 경영 능력과 직원역량 강화를 위한 컨설팅 및 교육 프로그램 등 비금융 지원도 포함돼 있다.

해당 프로그램을 통해 해양진흥공사는 재무 건전성을 갖췄음에도 ‘중소기업’이라는 이유로 금융 사각지대에 놓인 선사를 지원하고 있다.

해양진흥공사는 선박금융 수요 증가와 선사들의 사업규모 확대 요청으로 초기 2500억 원이던 예산을 시행 1년 만에 5000억 원으로 늘려 더 많은 중소선사가 혜택을 받을 수 있게 했다.

사업규모 확대에 따라 공사는 선박금융 지원금액도 기존 200억원에서 400억원으로 늘리고 ‘선박담보부대출 채무보증사업’에서도 복잡한 해외 SPC 구조화 금융에만 적용되던 지원을 은행 직접대출에 대해서도 채무보증을 제공해 내항선사의 금융접근성을 높였다.

여기에 친환경 선박 대출이자 지원사업에서도 내항선사를 포함하고 한국해양교통안전공단 ‘친환경 선박 인증 4등급 이상’으로 기준을 명시해 모호성을 제거했다.

공사는 선박금융 지원 외에도 ▷사업 타당성 비용 지원(건당 최대 1000만원) ▷맞춤형 재무·홍보 컨설팅 ▷대출이자 지원사업(금리 2%포인트 이차보전) ▷중소선사 CEO·실무자 간담회 등 소통 프로그램 ▷선사직원 역량강화 교육 등 다양한 비금융 지원을 제공한다.

한편 프로그램에 대한 설명회는 오는 27일 한국해운조합 부산지부를 시작으로 3차례 개최될 예정이다.