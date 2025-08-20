8월 28일까지…AI 인공지능 특강 등 51개 강좌(수강료 무료)

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 9월 1일부터 11월 21일까지 운영하는 ‘하반기 마을배움터 프로그램’ 수강생을 모집한다.

모집 기간은 8월 28일까지이며, 연천군민 총 433명을 대상으로 한다. 접수는 온라인(네이버폼) 또는 마을별 방문 접수로 가능하다.

하반기 프로그램은 주민들의 다양한 학습 욕구를 반영해 ▷퍼스널컬러 ▷보컬트레이닝 ▷AI 인공지능 특강 ▷시창작·시낭송 등 총 51개 강좌가 개설된다. 수강료는 무료이며, 재료비는 개별 부담이다.

교육은 군남면 선곡리마을회관, 군남생활미디어센터, 청산면 초성2리마을회관, 청산커뮤니티아트센터 등 지역 내 6개 마을배움터에서 진행된다.

군 관계자는 “마을배움터는 주민들이 가까운 생활권에서 배움을 이어갈 수 있는 열린 학습공간”이라며, “이번 하반기에도 다채로운 프로그램을 통해 군민들의 삶의 질 향상에 기여할 것”이라고 밝혔다.

교육과 관련한 자세한 사항은 통일평생교육원으로 문의하면 된다.