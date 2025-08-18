[헤럴드경제 = 서병기선임기자]세계에서 가장 영향력 있는 인물로 손꼽히는 빌 게이츠가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연한다. CJ ENM에 따르면, 빌 게이츠와 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 만남은 오는 8월중 방송될 예정이라고 한다.

빌 게이츠와 ‘유퀴즈’의 경이로운 만남을 성사시킨 CJ ENM 남승용 경영리더는 “<유 퀴즈>는 모든 삶의 가치를 존중하며, 다양한 사람들의 이야기를 통해 인간 존엄과 서로에 대한 이해를 전하는 프로그램이다. 이는 ‘게이츠 재단’의 ‘모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다(Every life has equal value)’는 신념과 일맥상통하다는 부분에서 공감을 나눴다”라며 “기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 인물인 빌 게이츠를 <유 퀴즈>에 모실 수 있게 되어 영광이다”고 덧붙였다.

세계적인 부호이자 자선 사업가인 빌 게이츠(Bill Gates)는 기술 혁신과 인류애를 결합한 지속 가능한 변화를 만들어가고 있는 인물이다. 마이크로소프트 공동 창업자로 PC 시대를 연 디지털 혁명의 설계자이자, 현재는 ‘게이츠 재단’을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후 변화, 빈곤 퇴치 등 인류 공동 과제 해결에 전념하고 있다.

최근 2045년까지 개인재산의 99%와 ‘게이츠 재단’의 기부금을 합쳐 약 2,000억달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 밝혀 디지털 혁명과 인류 복지 혁신을 동시에 이끌고 있는 시대의 거인으로 손꼽히고 있다.