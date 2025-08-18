[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 겸 방송인 김종국(49)이 마침내 백년가약을 맺는다.

김종국은 18일 자신의 팬 카페에 “저 장가갑니다”라며 “올해가 데뷔 30주년인데, 만들라는 앨범은 안 만들고 저의 반쪽을 만들었다”고 알렸다.

그러면서 “그래도 축하해 주시고 응원해 달라”며 “많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까. 잘 살도록 노력하겠다”고 했다.

김종국의 예비 신부는 아직 공개되지 않았다. 그는 “결혼식은 가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족·친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르고자 한다”고 했다.

이 글을 올리는 김종국도 만감이 교차한 것처럼 보였다. 그는 “언젠가는 저도 이런 글을 써서 직접 올리게 되는 날이 오지 않을까 늘 마음속으로 준비는 해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상한 것 이상으로 많이 떨리고 긴장된다”며 “오랜 시간 늘 큰 힘이 돼 주신 팬 여러분들 덕분에 제가 이렇게 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 또 하게 됐다. 더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다”고 했다.

1995년 듀오 터보로 데뷔한 김종국은 ‘회상’, ‘화이트 러브’(White Love), ‘트위스트 킹’ 등의 히트곡을 냈다. 2001년 솔로 가수로 데뷔한 이후에도 ‘한 남자’, ‘제자리 걸음’, ‘사랑스러워’와 같은 인기곡을 냈고, 2005년 ‘사랑스러워’가 수록된 솔로 3집으로 연말 지상파 TV 3사 가요대상을 모두 가져갔다.

그는 가수 활동 외에도 2000년대 이후 ‘X맨’, ‘패밀리가 떴다’, ‘런닝맨’, ‘미운 우리 새끼’ 등 TV 예능 프로그램에서 활약, 2020년엔 SBS ‘연예대상’에서 대상도 거머쥐었다.