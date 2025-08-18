웰릭스에프앤아이대부 해킹 피해 “고객 정보 유출 여부 확인중”

[헤럴드경제=정호원 기자] 웰컴금융그룹 계열 대부업체 웰릭스에프앤아이대부가 최근 해커 조직의 랜섬웨어 공격을 받은 것으로 18일 확인됐다. 웰컴금융그룹은 고객 정보 유출 여부를 확인 중이며, 다른 계열사 피해 가능성도 점검에 나섰다.

러시아계 해커 조직은 다크웹을 통해 자신들의 소행임을 주장하며 웰컴금융그룹 전체 고객 데이터베이스를 확보했다고 밝혔다. 이름, 생년월일, 주소, 계좌, 이메일 등 민감한 개인정보가 포함돼 있다는 것이다.

이에 대해 웰컴금융그룹은 “사이버공격은 일부 계열사의 개인 PC에서 발생한 것”이라며 “해커가 공개한 자료가 고객 정보라는 주장은 사실과 다르다”고 반박했다. 이어 “계정계를 포함한 핵심 네트워크 인프라는 영향을 받지 않았고, 웰컴저축은행 등 주요 계열사 서버에서 침입 흔적은 발견되지 않았다”고 강조했다.

그룹 측은 “사고 발생 직후 비상 대응 체계를 가동해 일부 피해를 복구했으며, 추가적인 보안 점검을 실시하고 있다”며 “현재 한국인터넷진흥원(KISA)과 관계 당국에 관련 사항을 신고한 상태”라고 설명했다.

다만 웰릭스에프앤아이대부 고객 정보가 실제로 유출됐다면 파장은 상당할 수 있다는 우려도 제기된다. 해당 회사는 웰컴저축은행으로부터 부실채권(NPL)을 매입하는 역할을 맡아온 만큼, 피해 발생 시 저신용자들이 직접적인 피해를 입을 가능성이 크다는 지적이다.

앞서 예스24, SGI서울보증에 이어 웰컴금융그룹까지 해킹 피해가 이어지면서 금융권 전반에 보안 강화 필요성이 한층 커지고 있다.