18일 비서실장 주재 수석보좌관 회의 주재 미국 관세 부과로 인한 중견 기업 대책도 검토 지시

[헤럴드경제=서영상 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 최근 서울 아파트 가격의 상승폭이 확대된 것과 관련해 주택공급 방안을 포함한 고강도 (부동산)대책 시행을 사전에 준비하라고 대통령실 참모들에 주문했다.

강 실장은 18일 오후 용산 대통령실에서 열린 비서실장 주재 수석보좌관 회의에서 최근 서울 부동산 시장 가격을 진단하며 이같이 말했다.

강 실장은 수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6.27 대책이 주택시장 안정화에 큰 효과를 보고 있다는 점도 언급했다.

강 실장은 “6.27 가계부채 관리 강화방안을 시행한 이후로, 7월에는 부동산 대출 증가폭이 6월에 비해 줄었고 신용대출 등 기타대출은 1조 9000억원 감소한 것으로 나타났다”면서 “부동산 등 비생산적인 영역에 집중되던 자금이, 주식시장으로 방향을 전환하여 기업이 혁신기술을 개발하고 일자리를 창출하는 ‘생산적인 투자’로 이어지는 물꼬를 텄다“고 강조했다.

이어 “서울 아파트 매매가격이 8월 첫주에 일시적이나마 상승세로 전환된 것에 유의할 필요가 있다”면서 “관계부처는 가계부채 동향, 부동산 시장 상황을 면밀히 점검하고, 필요한 경우에는 주택공급 방안을 포함하는 고강도 대책 시행도 검토하고 준비하길 바란다”고 했다.

강 실장은 미국의 관세 부과로 인한 국내 중소·중견 기업의 타격을 줄일 장단기 대책도 마련할 것을 지시했다.

강 실장은 “기존에 생각하지 않았던 15% 관세는 우리 기업의 미국 시장 진출을 어렵게 하는 새로운 허들(장애물)일 수밖에 없다”고 지적했다.

그러면서 “자금 여력이 있는 대기업에 비해 중소·중견기업은 관세부과로 경영 어려움을 겪을 우려가 크다”며 “관계부처는 긴급 경영자금 지원, 무역보험 제공 등 단기대책과 함께 대체시장 발굴, 첨단산업으로의 업종전환 등 근본적인 체질 개선과 수출경쟁력 확보 방안도 마련해달라”고 강조했다.