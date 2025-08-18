세계경제학자대회서 한 목소리 스테이블코인 거래 2차 시장 규제 제기

[헤럴드경제=홍태화 기자] 스테이블코인 이자 지급을 규제해야 한다는 조언이 세계 경제 석학들 사이에서 나왔다.

취리히연방공대(ETH) 경제연구소(KOF) 소속 한스 게르스바흐는 18일 서울 코엑스에서 열린 세계경제학자대회(ESWC)에서 ‘전염되는 스테이블코인’을 주제로 발표하고 “경쟁 환경에서는 한 발행자가 이자를 주기 시작하면 어떤 발행자도 주지 않을 수 없고, 이는 (스테이블코인) 시스템 전체의 비효율성과 불안정성을 초래한다”며 이같이 밝혔다.

이어 “규제를 통해 이자 지급을 금지하는 것이 효율적 스테이블코인 시장을 유지하는 데 핵심 장치”라며 “이자 지급 금지와 같은 규제는 시스템 위험을 막고 결제·저축 수단으로서 스테이블코인의 역할을 확보하는 데 중요한 조건”이라고 덧붙였다.

또 스테이블코인을 시장에서 거래하는 ‘스테이블 코인 2차 시장’도 불안이 커질 수 있는 만큼 규제가 필요하다고 지적했다.

19세기 중반 미국의 자유은행(free banking) 시대처럼 규제가 없는 환경에서 스테이블코인이 발행되면 금융 불안 위험이 커질 수 있다는 주장이다.

자유은행은 최소한의 자본만 갖추면 누구나 은행을 세워 담보자산 예치를 조건으로 화폐를 발행하도록 허용하는 제도를 말한다.

최근 이창용 한국은행 총재도 스테이블코인의 규제 필요성을 강조하면서 자유은행 시대에 비유했다.

스테이블코인의 신뢰를 뒷받침할 수 있는 준비자산의 투명성도 강조됐다.

미국 통화감독청(OCC) 소속 라샤드 아흐메드는 같은 날 ‘공적 정보와 스테이블코인 런’ 발표에서 스테이블코인의 페그(법정화폐과의 상시 교환)를 보장하기 위해서는 발행자가 보유하는 다양한 준비금의 투명성이 관건이라고 강조했다.

분석 결과에 따르면 준비금의 정보 공개는 보유자들의 신뢰가 강한 경우 런(대량 환매 요구) 위험을 줄였다.

다만, 보유자들의 신뢰가 약하면 오히려 런 위험을 키웠다.

특히 준비금 자산 변동성이 크면 부정적 충격이 발생했을 때 페그가 붕괴할 수도 있다고 강조했다.

실제로 2023년 3월 스테이블코인 USDC가 실리콘밸리은행(SVB)에 33억달러의 준비금이 있다고 공개하자 USDC 가치가 상당 폭 떨어졌다.